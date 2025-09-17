用ChatGPT在幹嘛？OpenAI給答案了「7成非工作」最愛用是這族群

聊天機器人ChatGPT到底都被拿來幹嘛？誰用得最兇？答案終於揭曉。OpenAI公布迄今最大規模的使用報告，發現ChatGPT已成「全民工具」：女性使用者超越男性，最愛用族群是18到25歲年輕人，而大多數人其實不是拿它來工作，而是當顧問、聊天或寫作小幫手。

商業內幕報導，OpenAI經濟研究團隊日前完成一項數據分析報告，內容涵蓋2024年5月至2025年7月期間，13萬名使用者、超過150萬則聊天訊息，號稱是OpenAI迄今最大規模的使用分析。這份64頁報告由美國國家經濟研究局在9月發表。

ChatGPT剛問世時，有8成的使用者名字偏男性；但報告指出，至2025年7月，女性使用者已占52%，成為主流。此外，男女使用方式各有不同：女性更常用ChatGPT寫作、尋求生活指導；男性則偏好技術支援、資訊蒐集及多媒體應用。這顯示ChatGPT已不再是工程師或科技宅的專屬工具，而逐漸成為一般人日常的寫作小幫手。

此外，報告發現年輕世代最愛ChatGPT，有46%訊息來自18至25歲使用者，幾乎占了一半，成為ChatGPT最大使用群體。

不過年輕人用ChatGPT多半不是為了工作，他們的訊息僅22.5%與工作相關，遠低於36至45歲群體的31.4%。研究也指出，66歲以上的長者最少把ChatGPT用於工作，僅約16.1%。

研究進一步分析大家實際怎麼用ChatGPT。結果顯示，差不多一半的對話都是「提問」，約49%，像是單純問知識、查功課，或是想聽聽它的建議。大約40%屬於「執行」，包括請它幫忙寫email、排待辦清單，或從文件裡抓重點。剩下的11%則屬於「表達」，很多人只是單純打開來聊天、抒發心情，甚至抱怨生活瑣事，並沒有要它真的做什麼。

如果再縮小到只看「把ChatGPT當工作用途」的群體，則有56%真的拿它來工作。但整體來說，70%的使用量和工作完全沒關係，顯示多數人用ChatGPT還是偏向娛樂、學習或生活幫手，而非正經工作。