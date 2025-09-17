明治屋銀座大樓蟬聯日本地王 每平方公尺976萬元

日本最新的數據顯示，今年7月日本所有類型用地的平均地價連4年上漲。而位於東京都「明治屋銀座大樓」蟬聯「地王」20年，每平方公尺要價4690萬日圓（約新台幣976萬元）。

日本政府國土交通省（簡稱國交省）昨天公布作為土地交易標準的全國「基準地價」。日本各都道府縣政府會調查每年7月1日時的土地價格，稱為「都道府縣地價調查」，調查所得價格被稱為「基準地價」。

共同社中文網報導，國交省彙整日本全國2萬1400多處地點的「基準地價」過後於16日公布結果，包括住宅、商業及工業用地所有用途的全國平均地價，較2024年上漲1.5%，為連續4年上升，漲幅較2024年的1.4%擴大0.1個百分點。

其中，住宅用地的全國平均地價年增1%，雖然部分地區因建築成本上揚而成長乏力，但城市地區的住宅及度假地區的員工宿舍需求仍旺盛；商業用地因城市地區的店鋪和飯店需求強勁，而年增2.8%。

東京、大阪、名古屋三大都市圈的所有類型用地，較去年上漲4.3%，漲幅較2024年擴大0.4個百分點，其中住宅和商業用地漲幅均有所擴大。

前述三大都市圈以外的「地方圈」所有類型用地的平均地價連續3年上漲，漲幅為住宅用地0.1%、商業用地1%。

日本地價最高昂的「地王」，已連續20年由東京都中央區銀座的「明治屋銀座大樓」（屬商業用地）盤踞榜首，每平方公尺要價4690萬日圓（約新台幣976萬元）。

而日本住宅用地漲幅最大的地點在北海道富良野市，因海外資本開發度假區，而大漲27.1%；商業用地漲幅最大的是北海道千歲市，因為力拚量產新一代晶片的日本半導體公司Rapidus進駐當地，漲幅達31.4%。

除了住房需求強勁之外，訪日外國人增加也帶動業者興建飯店與商店，進而推升地價。

在日圓貶值的情況下，海外資金流入也是推升日本地價的因素。國交省相關業務負責人分析，「外國人對於東京都市區的公寓與北海道度假地區等地的投資需求上升」。