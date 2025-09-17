Fed今宣布決策 可從會後聲明和鮑爾談話窺見川普介入後動向

聯準會（Fed）即將於台北時間周四凌晨宣布利率決策，華爾街日報形容這次會議是「多年來最詭譎的一次」，彭博則直指這在Fed史上「前所未見」。

市場幾乎篤定這次開會會降息1碼（0.25個百分點），但Fed主席鮑爾必須在內部分歧意見中尋找平衡，尤其必須在明年5月屆滿、外界關注接任人選之際，處理對Fed內容未來政策意見分歧的爭議。

所謂「詭譎」，在開會之前即已出現。美國總統川普以涉嫌房貸資料不實為由將Fed理事庫克免職，但聯邦上訴法院周一以2比1裁決，庫克得以繼續參與決策。

同時，白宮經濟顧問米倫經參院同意接任另一席懸缺的Fed理事，周二上午即宣誓就職，隨即成為FOMC的表決成員。

所謂「前所未見」，《1935年銀行法》1936年3月1日生效以來，未曾出現總統經濟團隊成員（米倫並未辭去經濟顧問委員會主席一職），直接參與央行的政策辯論並對利率決策進行表決。

分析師指出，鮑爾會面臨兩方陣營的異議：一邊是米倫在內的川普人馬，認為抱持緊縮政策不放已不必要地拖累經濟；另一邊則是部分聯邦準備銀行主席，他們對於在通膨仍遠高於目標時刺激經濟感到不安。

川普繼續敦促Fed大幅降息，並要求Fed「接手」鮑爾職權。他周二告訴記者，雖然利率決策由Fed「自行決定」，但「他們應該聽聽像我這樣的聰明人」。

而美國財政部長貝森特點名11位Fed主席候選名單中，有四人將出席本周會議。這場權力角力恐讓外界更難解讀會議可能釋放的政策訊號。有「Fed傳聲筒」稱號的華爾街日報記者提米羅斯指出，若有三人以上對決策提出異議，通常意味著對Fed領導層有嚴重質疑，但在這場會議中，反而可能反映的是和權力之爭相關的政治角力。

正如哈佛大學經濟學者、前國際貨幣基金組織（IMF）首席經濟學家羅格夫（Kenneth Rogoff）直言：「這不是一個正常時刻，因為川普把這變成一場Fed主席的選美比賽。」

在前任Fed官員看來，另一個新時代正要開始。前達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭說：「我們可能得習慣會出現更多異議，這倒也無妨。」

決策後發布的政策聲明，通常是鮑爾在12位決策委員之間凝聚共識的主要工具。這12票中，包括由不同政黨總統任命的7位理事，以及12家聯邦準備銀行總裁中輪流投票的5人。

據提米羅斯觀察，有些官員即使對當下決策並非全然支持，也會選擇跟隨多數，以保留對聲明文字的影響力，藉此解釋決策或釋放未來政策訊號。但一旦官員選擇表態反對、正式表態異議，就可能失去在這些關鍵溝通中發揮影響的機會。

如此一來，若有更多川普任命的官員選擇表示異議，藉此釋放希望更大幅降息的訊號，其餘對降息存疑的官員，就可能在未來政策指引上採取比原本更謹慎的態度。

反之亦然：若7月主張降息的異議者這次支持鮑爾的決定，他們就能在未來降息的訊號鋪陳上取得更多影響力。

提米羅斯認為，這些協調的鋩角，加上鮑爾在會後記者會的回應，都可能進一步影響長天期利率和更廣泛的資產價格。