美聯準會降息幾成定局 市場關注後續走向與內部分歧

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導

美國聯邦準備理事會（Fed）預計明天啟動2025年首次降息，但未來政策走向將面臨多重力量角力，包括日益升高的政治壓力以及內部可能的分歧。

市場普遍預期，聯準會將在為期兩天的政策會議結束後宣布降息25個基點，主因是美國就業市場疲軟。

不過，接下來的降息節奏與幅度仍充滿不確定性。

首先，美國總統川普（Donald Trump）一連串舉措，為聯邦公開市場委員會（FOMC）的決策增添變數。就在官員們預定今天上午召開會議的前數小時，情勢仍然撲朔迷離。

川普近月持續施壓聯準會大幅降息，並於今年8月解職聯準會理事庫克（Lisa Cook），引發法律爭議，導致她一度可能無法出席本次會議。

此外，川普在一名理事上月意外辭職後，提名其核心經濟顧問米蘭（Stephen Miran）出任聯準會理事，展開臨時任命程序。該提名案直到最後一刻才獲得參議院確認。

川普 美國 聯準會

