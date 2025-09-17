川普習近平到底如何處理TikTok演算法？傳中方底線是授權而非出售

美國總統川普16日表示，已就抖音國際版「TikTok」與中國大陸達成協議，預計19日與中國國家主席習近平通話確認所有協議的內容。金融時報報導，北京方面表示，美國的TikTok剝離出售給美方投資者後，仍將沿用母公司字節跳動的中國演算法。

中國國家網信辦副主任王京濤15日指出，雙方在充分尊重企業意願和市場規律的基礎上，就「通過TikTok美國用戶數據和內容安全業務委託運營」、「算法等知識產權使用權授權」等方式解決TikTok問題，達成基本共識。

自川普首度執政以來，TikTok強大的AI推薦演算法一直是其提供個人化成癮性影音的核心技術，卻也引發美國國安鷹派疑慮，擔心該演算法可能遭操縱，用來推送中國宣傳或極化內容，因此成為地緣政治拉鋸戰的核心。北京更對該演算法實施出口管制，以阻止美方強制出售。

美國官員堅稱，任何交易必須確保TikTok的推薦演算法與字節跳動完全切割，並警告若持續合作，可能讓中國持續影響美國用戶看到的內容。一位字節跳動的亞洲投資者表示，新成立的美國TikTok實體將至少部分使用中國演算法，但會在美國以當地用戶數據進行訓練。

這位投資者說：「北京的底線是授權協議，希望被看作是向美國和世界出口中國技術。」一位接近交易的美國顧問說：「這是最終的TACO交易，經過這一切，中國仍保留演算法。」TACO是「川普總是臨陣退縮」的縮寫。

紐約郵報披露，協議將包含中國允許美國技術人員複製並替換TikTok的秘密推薦演算法。根據華爾街日報引述知情人士報導，美國現有的TikTok用戶將被要求轉移到TikTok已開發並正在測試的新應用程式，TikTok工程師還將利用字節跳動授權的技術，重新建立一套內容推薦演算法。

一位潛在投資者告訴紐約郵報：「現在這件事看起來將獲得川普、美國國會和中國的全面認可，大家都想分一杯羹，連他們家的狗都想參一腳。」