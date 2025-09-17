TikTok在美命運將揭曉！傳甲骨文銀湖列買家 字節跳動持股20%以下

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
根據美中達成的基本框架共識，字節跳動旗下短影音平台TikTok美國業務將被一個投資者財團收購，其中包括甲骨文、創投公司Andreessen Horowitz和私募股權投資公司銀湖資本。路透
根據美中達成的基本框架共識，字節跳動旗下短影音平台TikTok美國業務將被一個投資者財團收購，其中包括甲骨文、創投公司Andreessen Horowitz和私募股權投資公司銀湖資本。此外，川普已將要求TikTok美國業務剝離中國所有權的最後期限延至12月16日，以敲定將資產轉移至美國所有者的事宜，並避免TikTok在美停止營運。

根據彭博與路透報導，川普周二（16日）簽署行政命令，再次延長字節跳動剝TikTok美國業務的最後期限，為TikTok完成出售交易留出更多時間。此前，美中高層官員在馬德里會談了兩天，周一宣布就TikTok達成初步協議。知情人士說，該協議將創建這款熱門影音社群App的美國版本，甲骨文、Andreessen和銀湖都將持有新合資公司的股份。美國總統川普本周稍晚將與中國國家主席習近平討論這份框架協議。

根據協議，字節跳動在TikTok的持股比率將降至不到20%，以符合2024年通過的一部美國國安法律的要求；該法律要求這家總部位於北京的字節跳動剝離TikTok業務，否則後者將在美國被封殺。如果在川普和習近平批准之下，該交易順利完成，這個視頻分享平台將能繼續在美國運營，並為美中關係消除一個癥結。

根據協議，甲骨文將繼續為TikTok在美國提供雲端服務，該業務已成為前者的穩定收入來源。甲骨文已與TikTok合作，在美國和其他國家託管用戶資料數據。

甲骨文股價周二在紐約市場一度上漲5.9%，隨後漲幅收斂至1.5%，報每股306.65美元。

目前尚不清楚，在最新交易中每位潛在投資者將獲得多少股份。知情人士中的一位表示，甲骨文計劃在新合資公司中少量持股。

一位白宮高級官員表示，除非政府正式宣布，否則任何框架協議細節都應被視為猜測。TikTok、甲骨文、Andreessen和銀湖的代表均未回應置評請求。

川普在周二稍早離開白宮前往英國進行國事訪問時告訴記者，他已經與中方「達成關於TikTok的協議」，但其拒絕透露參與該交易的公司名稱。川普預定周五與習近平就此事進行通話。

美國財政部長斯科特·貝森特在接受CNBC採訪時表示，這項交易與年初談判達成的商業條款類似，他相信川普和習近平將在本周敲定協議。

貝森特表示，「在沒有適當的美國國家安全保障機制的前提下，這項交易無法達成，但我們似乎能夠滿足中方的關切」。

美國 TikTok 川普

