日本出口連四降 對美汽車外銷重挫逾28%

日本8月出口縮減幅度小於預期，反映對亞洲國家外銷增長，不過整體出口仍連續四個月呈現負成長。

日本財務省周三公布，8月出口較去年同期減少0.1%，以汽車和鋼品降幅最大，但優於彭博調查分析師預測的2%減幅，其中對美出口金額創四年多來最大降幅。

進口衰減5.2%，甚於市場預估的4.1%。整體貿易收支出現赤字，逆差達2,425億日圓（約17億美元）。

正值全球企業持續承受川普貿易政策的衝擊之際，日本出口再度下滑。對依賴外銷的日本而言，恐讓本來就脆弱的經濟成長面臨風險。

對美外銷衰減13.8%，汽車是主要拖累；對中國大陸出口下降0.5%；對歐洲出口則成長5.5%；對亞洲成長1.7%。

日本對美汽車出口持續重摔，8月衰減28.3%，但比7月的28.4%跌幅略為收斂。汽車是日本去年銷美最大宗出口品。

美國7月底已同意將日本進口汽車關稅自27.5%調降至15%，並暫緩在既有關稅上再疊加新的15%普遍性關稅，不過這些變動要等到9月16日才正式生效。