金價突破3,700美元刷新高 油價勁揚逾1%因俄港口和煉油廠遇襲

國際油價周二（16日）勁揚超過1%，交易商權衡了烏克蘭無人機襲擊俄羅斯港口和煉油廠可能導致俄羅斯供應中斷的可能性，並在等待聯準會利率決策；黃金價格盤中首次突破每英兩3,700美元。

油價大漲逾1%

布蘭特原油11月期貨收漲1.03美元，漲幅1.5%，報每桶68.47美元；美國西德州中級原油（WTI）10月期貨上漲1.22美元，漲幅1.9%，報每桶64.52美元。

三位產業消息人士說，俄羅斯石油管道壟斷企業Transneft已警告生產商，在烏克蘭用無人機襲擊重要出口港口和煉油廠之後，他們可能不得不削減產量。

最近幾周，烏克蘭加強了對俄羅斯能源基礎設施的襲擊，上周，在結束衝突的談判陷入僵局之際，烏克蘭的襲擊擾亂了俄羅斯西部重要石油碼頭Primorsk的運營。

摩根大通分析師說：「對Primorsk這樣的出口碼頭發動襲擊，更多的是為了限制俄羅斯向國外出售石油的能力，影響出口市場。」

高盛估計，烏克蘭的襲擊在8月和本月迄今已造成俄羅斯煉油能力損失約每日30萬桶。

此外，據美聯社報導，以色列對葉門港口城市荷台達發動了空襲。此舉可能加劇中東衝突，威脅到來自該地區的石油供應。

另外，美國聯準會本周預期宣布降息，包括石油在內的大宗商品可能會獲得價格上的支撐，因為貨幣寬鬆有望刺激美國經濟並增加能源需求。

金價首次突破每英兩3,700美元 美國降息預期帶動

金價周二首次突破每英兩3,700美元，因市場押注聯準會本周降息，推動金價在避險需求、各國央行買盤及美元走軟的助力下持續上漲。

現貨金價16日收盤上漲0.3%，至每英兩3,689.98美元，盤中稍早曾觸及紀錄高點3,702.95美元；美國12月黃金期貨上漲0.2%，報3,727.50美元。

OANDA旗下MarketPulse的分析師Zain Vawda表示：「全球經濟成長的不確定性和地緣政治風險持續支撐避險需求，但金價上漲主要受市場對聯準會降息的預期推動。」

根據芝商所的FedWatch工具，交易人士幾乎篤定聯準會將在9月17日結束的為期兩天的會議上降息25個基點，另有小部分押注降息50個基點。

低利率環境下，無孳息黃金通常表現較好。

美元指數跌至逾兩個月低位，美元走軟令黃金對其他貨幣持有者而言更具吸引力。

黃金今年迄今已上漲約41%，並於9月8日突破每英兩3,600美元。

其他貴金屬方面，現貨銀下跌0.2%，至每英兩42.64美元，盤中稍早曾觸及2011年9月以來的新高；白金下跌0.5%，至每英兩1,394.00美元；鈀金跌0.5%，至每英兩1,178.14美元。