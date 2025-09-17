拜AI之賜 美國晶片股創八年來最長連漲紀錄

快訊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
包括輝達（Nvidia）在內的晶片類股，今年以來股價表現強勁。歐新社

美股晶片類股周二（16日）上漲，創下半導體業近八年最長連漲紀錄。

費城半導體指數周二上漲0.32%，連續第九個交易日收漲，創下2017年以來最長的連漲紀錄。這段期間內，費半已累計上漲8.7%；只看今年的話，到目前為止漲幅達22%，超越那斯達克100指數的近16%漲幅。

周二漲幅突出的個股包括：安森美半導體（ON Semiconductor ）上漲3%，英特爾（Intel）漲2%，應用材料（Applied Materials）漲1.5%。不過AI晶片龍頭輝達（Nvidia）周二收跌1.6%，但今年至今漲幅仍超過30%。博通（Broadcom）周二也下跌1.1%，但今年累計漲幅高達55%。

Phoenix Financial Services首席市場分析師考夫曼說，「我們現在看到的所有人工智慧（AI）建設和整體科技發展，背後的動力全都來自半導體」，甲骨文（Oracle）最近的財報表現，以及微軟（Microsoft）和Nebius之間的AI基礎設施合作案等等，對半導體產業來說都是利多。

他指出：「企業放眼未來，還在大量下單，顯示他們認為自己在未來AI所需的量能方面還是落後的。這也意味著，半導體真實的成長趨勢是可持續的，即使短期內某些股票可能會出現過熱，輝達與台積電仍將是最大贏家。」

AI基礎建設成為2025年市場中表現最穩定的投資題材之一。根據彭博資訊的統計，今年以來，輝達、博通、台積電、美光科技（Micron Technology）對半導體指數漲幅的貢獻超過65%。

美股晶片類股周二（16日）上漲，創下半導體業近八年最長連漲紀錄。

川普訪英前先送上逾400億美元大禮！微軟輝達等美企承諾在英大投資

微軟、OpenAI及其他美國企業宣布，計劃在英國投入數百億美元建設科技基礎設施，這一系列商業協議宣布之際，正值美國總統川...

台積電ADR漲0.3%再創新高 連三日上漲

台積電ADR周二（17日）上漲0.3%，收在歷史新高262.06美元，連三日上漲，較台北交易溢價23.1%。

美股三大指數收低 Fed決議前投資人謹慎 費半九連漲創八年來最長紀錄

美國股市三大指數周二震盪收低，投資人在聯準會（Fed）決策保持謹慎，創紀錄漲勢稍事喘息。費城半導體指數連九日走揚，不僅續...

Fed決策會議 鴿派聲勢大振

在美國聯準會（Fed）召開利率決策會議前夕，與會成員不確定性消弭，總統川普提名的理事米倫（Stephen Miran）、...

Fed降息後 美股恐觸發利多出盡賣壓

美國聯準會（Fed）本周預料將降息，已帶動美股屢創新高，許多分析師都提醒，美股漲勢可能會在Fed本周降息後暫歇，因投資人...

