川普訪英前先送上逾400億美元大禮！微軟輝達等美企承諾在英大投資

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國總統川普夫婦赴英國進行國是訪問，16日抵達倫敦附近機場，英王查爾斯三世派人迎接。路透
美國總統川普夫婦赴英國進行國是訪問，16日抵達倫敦附近機場，英王查爾斯三世派人迎接。路透

微軟、OpenAI及其他美國企業宣布，計劃在英國投入數百億美元建設科技基礎設施，這一系列商業協議宣布之際，正值美國總統川普本周前往英國進行國是訪問。

英國科學、創新與科技部周二發表聲明說，這些科技巨擘將投入逾310億英鎊（423億美元），投資於AI系統、量子運算計畫及其他科技專案。陪同川普訪英的多位矽谷重量級人士，包括輝達（Nvidia）執行長黃仁勳與OpenAI的奧特曼。

這些行動支撐英國首施凱爾強化美英關係與推動科技成長的努力。施凱爾承諾加速資料中心的規劃核准程序，包括設立新的「AI成長區」，並放寬使用英國電網限制。

英國科學部次長那拉揚在記者會上表示：「兩國正在結盟。重點不僅是我們特殊關係的歷史，更是著眼未來。」這凸顯出英國採取與矽谷合作，施凱爾避免採用像是法國等其他歐洲國家一樣，聚焦扶持本土AI企業，想與美國技術分庭抗禮的立場。

以下是各大美國科技業者在英國的投資計畫：

OpenAI：要把今年1月宣布的「星門（Stargate）」AI基礎設施計畫推廣至英國，將與倫敦的資料中心業者Nscale Global Holdings等夥伴合作，部署多達6萬顆輝達最新Blackwell晶片。那拉揚未透露實際投資金額。

微軟：未來四年在英投資300億美元，用於AI基礎設施與既有業務，這是微軟對英國歷來最大的一筆財務承諾。內容包括微軟將與英國的Nscale合作建造一台超級電腦，搭載超過23,000顆先進GPU。

輝達：其技術將被納入一項規模110億英鎊的英國國內外AI資料中心投資計畫。輝達正與Nscale和 CoreWeave合作新設施，預期2026年在英國部署12萬顆AI加速晶片。輝達強調正投資於「加速英國的AI產業革命」，但未透露具體金額與方式。

CoreWeave：這家為OpenAI等公司提供資料中心容量的業者，將在英國投資15億英鎊。該公司正與輝達和蘇格蘭資料中心業者DataVita合作，使用後者位於Chapelhall、以再生能源供電的資料中心。該中心將提供31 MW的量能，並於第1季上線。這筆投資額外是疊加在CoreWeave先前已在英國兩地投資的10億英鎊之上。

Salesforce：客戶關係管理（CRM）軟體業者將在2030年前再投資20億美元，擴大先前在2023年宣布的五年 40億美元計畫。

Alphabet旗下Google：本周稍早表示，未來兩年將在英國投資50億英鎊，其中包括在赫特福德郡建立數據中心。

貝萊德（BlackRock）：表示將投資5億英鎊於資料中心。執行長芬克也隨同川普訪英。

英國正加入全球各國，試圖建立所謂的「主權 AI」本土基礎設施。輝達認為，這一趨勢是其未來成長的關鍵，執行長黃仁勳表示，「主權AI」的推動，將使全球AI支出在本年代結束前達到4兆美元。

