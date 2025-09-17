歐元兌美元逼近四年高點並向1.20叩關 市場預備Fed降息

歐元周二升至四年來高位，聯準會（Fed）周三公布決策前美元遭到拋售。

歐元兌美元一度勁升近1%，至1.1878，創下2021年9月以來最高盤中價位。美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）下跌0.7%至96.633。

美國短天期公債上漲，2年期債券殖利率下跌3個基點，至3.51%。

荷蘭合作銀行（Rabobank）駐倫敦策略師佛利（Jane Foley）說：「市場推測Fed可能即將展開一連串降息，這股預期持續削弱美元。」同時，她指出，「德國經濟樂觀數據的改善，重新點燃市場對歐元的熱情。」

市場預期年底前聯準會將有三次各25個基點的降息，再加上歐洲央行（ECB）預料不會再降息，將縮小兩大央行政策利率的差距。選擇權市場顯示，這可能為歐元衝向備受關注的1.20美元水準鋪路。

「隨著美國2年期公債殖利率下滑，美元普跌，推動歐元/美元創周期新高，」Brown Brothers Harriman策略師Elias Haddad說：「即使8月美國零售銷售強勁成長，也不太可能阻止Fed明天實施一次鴿派降息」。

加幣升值0.3%，美元兌加幣報1.3743。加拿大央行決定公佈前夕，加幣邁向兩連漲，為本月首見。

美元兌日圓貶值0.7%，至146.35，創一周以來最大盤中跌幅。

英鎊兌美元升值0.5%，至1.3672，為7月4日以來最高；美元兌瑞郎重貶1.1%，至0.7859，創2015年1月以來新低。