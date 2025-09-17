台積電ADR漲0.3%再創新高 連三日上漲

台積電ADR周二（17日）上漲0.3%，收在歷史新高262.06美元，連三日上漲，較台北交易溢價23.1%。

台積電目前市值已達1.10兆美元，已於上周超越波克夏公司（Berkshire Hathaway），並緊追在特斯拉（Tesla）之後，成為全球市值第十大股票。

費城半導體指數也上漲0.3%，創下自2017年以來最長連漲走勢。費半九日下來上漲8.7%，今年以來漲幅22%，表現優於那斯達克綜合指數15.7%的漲幅。

美國股市三大指數周二震盪收低，投資人在聯準會（Fed）決策保持謹慎，創紀錄漲勢稍事喘息。費城半導體指數連九日走揚，不僅續創新高，也寫下近八年來最長連漲紀錄。

道瓊工業指數下跌125.55點，跌幅0.3%，收在45,757.90點；標普500指數跌8.52點，跌幅0.1%，收6,606.76點；那斯達克綜合指數下跌14.79點，跌幅不到0.1%，報22,333.96點，結束連續六天的漲勢。

台灣加權股價指數周二上漲272.48點收在25,629.64點。台積電漲2.4%收在1,280.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 169.90 +0.89 169.50 0.23

中華電 CHT 134.05 -0.91 134.00 0.04

台積電 TSM 1,576.03 +0.57 1,280.00 23.13

聯電 UMC 41.08 -0.29 41.05 0.06

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價