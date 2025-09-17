ChatGPT推青少年保護措施 系統將推測使用者年齡

人工智慧（AI）道德議題受到關注，OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）今天表示，ChatGPT正打造一套系統能夠預測使用者年齡，據此為青少年提供額外的保護。

美國加州近期發生16歲青少年輕生，父母指控AI聊天助理ChatGPT牽涉其中，引發社會關注。OpenAI自2022年底推出ChatGPT，全球活躍用戶今年8月估計每週達7億人次。

阿特曼今天透過OpenAI網站發表署名文章，提到社會各界關注的3大議題，包括隱私權、自由與青少年。他在文章開頭提到，OpenAI正在開發更先進的資安功能，保障使用者的隱私。

他說，隨著人們與AI對話的內容越來越私密，這項科技有人們最敏感的個人資料，就像與醫師討論病歷、向律師說明法律問題一樣，這些資訊必須受到更高等級的保護。

接著他談到使用者的自由度。他強調，在資訊安全的大原則下，希望讓使用者依照自己的方式自由使用，確保使用者有最大程度的自由。在不會傷害他人、侵犯別人的情況下，「把成年人當作成年人看待」。

他舉例，一般而言，ChatGPT在預設狀態下，不會進行太多調情式的曖昧對話，但如果成年使用者提出要求，就應該得到使用者想要的回應。另一個例子是，系統不會提供輕生的具體作法，但如果成年使用者要寫一篇關於自殺情節的小說，ChatGPT應該能協助。

在這篇文章中，關於青少年的保護使用黑體字強調。阿特曼指出：「對於青少年，我們把安全擺在隱私和自由之前。這是一項新興且強大的科技，我們認為未成年人需要額外的保護。」

阿特曼說，公司正在打造一套年齡預測系統，能根據使用者的行為推測年齡；若有疑慮，會採取保守作法，把使用者設定為未滿18歲。他說，在某些情況下或特定國家，ChatGPT還會要求使用者提供身分證明。

他指出，針對青少年，ChatGPT不會回應使用者提出的調情指令，也不會討論輕生的相關內容。如果發現未成年者有自殺傾向，系統會嘗試聯絡父母或相關單位。