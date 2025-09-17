美股三大指數收低 Fed決議前投資人謹慎 費半九連漲創八年來最長紀錄

美國股市三大指數周二震盪收低，投資人在聯準會（Fed）決策保持謹慎，創紀錄漲勢稍事喘息。費城半導體指數連九日走揚，不僅續創新高，也寫下近八年來最長連漲紀錄。

道瓊工業指數下跌125.55點，跌幅0.3%，收在45,757.90點；標普500指數跌8.52點，跌幅0.1%，收6,606.76點；那斯達克綜合指數下跌14.79點，跌幅不到0.1%，報22,333.96點，結束連續六天的漲勢。

費城半導體指數上漲0.3%，創下自2017年以來最長連漲走勢。費半九日下來上漲8.7%，今年以來漲幅22%，表現優於那斯達克綜合指數15.7%的漲幅。台積電ADR漲0.3%。

市場普遍預期Fed在周三結束為期兩天的會議時降息25個基點。投資人也關注Fed的「點狀圖」，並評估主席鮑爾回答有關美國經濟問題時的基調。

周一晚間，上訴法院阻擋美國總統川普將Fed理事庫克免職的決定，屆時她仍將參加聯邦公開市場操作委員會（FOMC）決策會議。另外，參議院同意白宮經濟顧問米倫出任Fed理事，趕上參與這次決策。

公債殖利率持穩，10年期公債殖利率持平於4.025%。金價再創新高，突破每英兩3,688美元。在通膨疑慮的背景下，今年以來金價已上漲40%，可望創下1979年以來的最佳單年表現。

據美國銀行(Bank of America)最新的月度調查，全球基金經理人對股票看漲預期達到2月來最高水準。受訪者對關稅引發經濟衰退的顧慮4月來已大幅減弱。

周二公布的數據顯示，美國8月零售銷售增幅超預期，但未能改變市場的降息預期。

TradeStation 全球市場策略主管David Russell表示，「即使就業市場疲軟，目前也還沒有損及消費者，」「雖然這些數據不會阻止Fed明天降息，但削弱了長期鴿派的預期」。

Baird Private Wealth Management投資策略師Ross Mayfield表示，「任何顯示經濟具韌性的數據只會讓FOMC鷹派更加堅定立場……且可能會為鮑爾提供一些理由，使其表態比市場預期略偏鷹派」。

LPL Financial的Jeff Roach表示，「值得注意的是，從歷史來看，當Fed在非衰退環境下開始降息時，風險資產表現良好」。

聯合健康集團跌2.3%，輝達（NVIDIA）跌1.6%，拖累道瓊工業指數。路透報導，輝達新款AI晶片在中國市場需求疲軟。

甲骨文上漲1.5%，川普表示，美中已達成協議，TikTok將繼續在美國營運，多家媒體引述消息人士報導，甲骨文是投資集團成員之一。

能源股是周二標普500指數表現最好的類股，在烏克蘭襲擊俄羅斯煉油廠引發供應收緊疑慮、油價隨之上漲之際，能源股上漲1.7%。西方石油公司(Occidental Petroleum)上漲了5%。