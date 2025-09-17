華爾街緊盯聯準會決策會議 美股收盤走勢不一

快訊

中央社／ 紐約16日綜合外電報導

美國8月零售銷售數據優於分析師預期，顯然未受川普關稅效應逐漸在美國經濟擴散所影響，市場轉而關注聯邦準備理事會（Fed）的決策會議，美股4大指數今天收盤漲跌互見。

道瓊工業指數下跌125.55點或0.27%，收報45757.90點。

標普500指數微跌8.52點或0.13%，收在6606.76點。

那斯達克指數小挫14.79點或0.07%，收22333.96點。

費城半導體指數小漲19.39點或0.32%，收6079.22點。

