美迪士尼等3大影業巨擘 怒告中國AI公司MiniMax侵權

中央社／ 舊金山16日綜合外電報導

美國三大影視集團迪士尼（Disney）、華納兄弟探索公司（WarnerBros. Discovery）及環球影業（Universal Pictures）今天聯合向洛杉磯聯邦法院控告中國人工智慧（AI）企業MiniMax，指控該公司大規模侵犯著作權，並將未經授權的知名電影角色用於AI訓練及生成影片牟利。

法新社報導，三家公司表示，MiniMax運用旗下的「海螺 AI」(Hailuo AI)服務，系統性複製包括「蜘蛛人」（Spider-Man）、「蝙蝠俠」（Batman）、「小小兵」（Minions）等熱門角色，並用於訓練AI模型，從而生產未獲授權的影片商品化牟利。影視公司批評MiniMax採取所謂「盜版商業模式」，規避正當授權，嚴重損害原創著作權益。

這起案件是美國主要娛樂集團首度針對中國AI公司提起大規模版權訴訟。今年6月，迪士尼和環球影業才剛對加州AI公司Midjourney採取類似法律行動，顯示AI生成內容引發全球版權對立升高。

訴狀指出，MiniMax經營的「海螺 AI」是一項中國AI影像及影片生成服務，系統性擅自使用原告所擁有的版權內容。

影視集團除要求MiniMax返還侵權所得，並依單項著作權最高15萬美元（約新台幣487萬元）請求法定損害賠償。

原告同時請求法院頒布永久禁令，限制MiniMax未經授權繼續使用所有受保護內容。

據119頁起訴書內容，MiniMax服務用戶僅需輸入達斯維德（Darth Vader）在「死星」（Death Star）行走或「蜘蛛人」在摩天大樓間擺盪等描述，即可生成高品質、含有著作權角色的影像內容。

起訴書指稱，MiniMax對美國版權法視若無物，將原告的重要角色直接用於AI服務，嚴重侵犯智慧財產權。

MiniMax近年成為中國人工智慧產業新興公司之一，市值約40億美元（約新台幣1300億元），至今已獲得8億5000萬美元風險投資。

訴狀強調，原告過去曾就侵權行為多次發函要求MiniMax停止不當使用，但對方遲未實質回應，也未中止相關行為。

影視公司強調，MiniMax本有條件採取與其他AI產業業者類似的版權保護規範，但未做出有效防範。

截至截稿前，MiniMax對於此事件並未回應評論請求。

