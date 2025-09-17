Fed降息後 美股恐觸發利多出盡賣壓

美國聯準會（Fed）本周預料將降息，已帶動美股屢創新高，許多分析師都提醒，美股漲勢可能會在Fed本周降息後暫歇，因投資人注意力將轉向潛在的經濟放緩，可能以更謹慎基調取代目前樂觀情緒。

BTIG策略師柯林斯基（Jonathan Krinsky）提醒，若Fed如預期降息，可能觸發「利多出盡」的賣壓，股市可能遭遇4月來最大跌幅。

摩根大通以馬特卡（Mislav Matejka）為首團隊指出，近來股市無視疲弱經濟指標屢創新高趨勢，可能在Fed本周降息後逆轉：「寬鬆政策重啟，將迫使市場重新評估當前自滿的立場，並消化更多下行風險」。

摩根士丹利首席美股策略師威爾森（Michael Wilson）認為，「近期風險集中在落後而疲弱的就業數據、以及Fed因應措施之間的緊張關係」。但他仍建議可逢低買進，預測在最樂觀情境下，標普500指數到明年中可再漲9%至7,200點。

Oppenheimer資產管理公司首席投資策略師史托茲福斯（John Stoltzfus）表示，只要美經濟基本面維持強韌，Fed降息後的股市回檔幅度與持續時間都可能有限。

Leuthold投資長蘭姆塞（Doug Ramsey）以2007年Fed首次降息卻未能刺激房市與就業、反而助長通膨的案例為戒，認為降息恐難以提振製造業活動與房市復甦，還可能意外推升長天期美債殖利率，令降息適得其反。他預測美國通膨率可能在今年底加速至3.5%，若Fed暗示可接受3.3%-3.4%的水準，美股勢必承壓。