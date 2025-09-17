快訊

相對論／致照顧者的故事 林靜芸：眾人回響喚醒林芳郁

雙颱接力！「米塔」明生成、「樺加沙」成颱機率達90% 對台具威脅

Fed降息後 美股恐觸發利多出盡賣壓

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

美國聯準會（Fed）本周預料將降息，已帶動美股屢創新高，許多分析師都提醒，美股漲勢可能會在Fed本周降息後暫歇，因投資人注意力將轉向潛在的經濟放緩，可能以更謹慎基調取代目前樂觀情緒。

BTIG策略師柯林斯基（Jonathan Krinsky）提醒，若Fed如預期降息，可能觸發「利多出盡」的賣壓，股市可能遭遇4月來最大跌幅。

摩根大通以馬特卡（Mislav Matejka）為首團隊指出，近來股市無視疲弱經濟指標屢創新高趨勢，可能在Fed本周降息後逆轉：「寬鬆政策重啟，將迫使市場重新評估當前自滿的立場，並消化更多下行風險」。

摩根士丹利首席美股策略師威爾森（Michael Wilson）認為，「近期風險集中在落後而疲弱的就業數據、以及Fed因應措施之間的緊張關係」。但他仍建議可逢低買進，預測在最樂觀情境下，標普500指數到明年中可再漲9%至7,200點。

Oppenheimer資產管理公司首席投資策略師史托茲福斯（John Stoltzfus）表示，只要美經濟基本面維持強韌，Fed降息後的股市回檔幅度與持續時間都可能有限。

Leuthold投資長蘭姆塞（Doug Ramsey）以2007年Fed首次降息卻未能刺激房市與就業、反而助長通膨的案例為戒，認為降息恐難以提振製造業活動與房市復甦，還可能意外推升長天期美債殖利率，令降息適得其反。他預測美國通膨率可能在今年底加速至3.5%，若Fed暗示可接受3.3%-3.4%的水準，美股勢必承壓。

Fed 降息 美股

延伸閱讀

市場預期聯準會將降息 亞股漲多跌少

25,664台股再創歷史新高！哲哲示警：台股可能「先上後下」出現震盪

富達：風險情緒持續轉好 看好日股及新興股市 對美歐股中立

金價再刷新高紀錄 每英兩近3,690美元！Fed降息預息升溫、美元走弱

相關新聞

Fed決策會議 鴿派聲勢大振

在美國聯準會（Fed）召開利率決策會議前夕，與會成員不確定性消弭，總統川普提名的理事米倫（Stephen Miran）、...

Fed降息後 美股恐觸發利多出盡賣壓

美國聯準會（Fed）本周預料將降息，已帶動美股屢創新高，許多分析師都提醒，美股漲勢可能會在Fed本周降息後暫歇，因投資人...

美喊提高鈾儲備 礦商股漲…逐步降低對俄相關產品的依賴

美國能源部長萊特（Chris Wright）15日表示，美國應尋求提高鈾戰略準備以為俄羅斯供給建立緩衝，此舉也能展現美國...

美國8月零售銷售連三月走揚 就業疲軟、關稅效應恐成絆腳石

美國8月整體零售銷售增加0.6%，優於預期，且連續三個月增加，反映今年夏季支出強韌，但勞動市場疲軟、進口關稅推升物價，恐...

前ECB總裁德拉基示警…歐盟提振經濟 動作太慢

前歐洲央行（ECB）總裁及義大利總理德拉基（Mario Draghi）16日表示，歐盟提振經濟競爭力的行動過於緩慢，未能...

美銀：全球股市有望續漲

美國銀行訪調顯示，全球成長的樂觀情緒大幅跳升，但資產配置尚未到達極端水位，多方可望繼續掌控市場，帶動全球股市續漲。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。