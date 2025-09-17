Fed決策會議 鴿派聲勢大振

在美國聯準會（Fed）召開利率決策會議前夕，與會成員不確定性消弭，總統川普提名的理事米倫（Stephen Miran）、川普試圖開除的理事庫克（Lisa Cook）將同台與會，預料不影響Fed降息1碼，但鴿派陣營聲勢將大振，可能使聲明語調偏鴿、增添異議票數，利率點狀圖分布也可能更極端。

美國聯邦參議院15日以48票贊成對47票反對，通過米倫的Fed理事人事案，為他參加聯邦公開市場操作委員會（FOMC）16-17日決策會議鋪路。

米倫是短暫遞補前理事庫格勒請辭理事的懸缺，將擔任理事到明年1月31日，他已表示，在他的Fed理事案通過後，將從目前的白宮經濟顧問委員會（CEA）主席職務請無薪假，而非請辭。

美國哥倫比亞特區聯邦上訴巡迴法院同日裁定，在川普以房貸詐欺為由開除庫克訴訟判決出爐前，庫克仍能留任Fed理事，意味她也將參加本周決策會議。

川普政府預料將迅速要求最高法院介入，但在FOMC會議前所剩時間不多。

這意味，川普指定空降的米倫及極力想攆走的庫克，很可能同時參與Fed本周會議，同台左右利率決策。

這項發展預料不會影響Fed本周降息1碼的決策前景，但米倫加入會議，勢必將在現任理事沃勒與鮑蔓之外、再添主張降息2碼的鴿派陣營聲勢，可能出現1998年來首見的三位理事投下異議票，而且因為部分官員可能不支持本次降息，也可能2019年來首次出現兩種不同方向的異議票。