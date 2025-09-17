美喊提高鈾儲備 礦商股漲…逐步降低對俄相關產品的依賴

美國能源部長萊特（Chris Wright）15日表示，美國應尋求提高鈾戰略準備以為俄羅斯供給建立緩衝，此舉也能展現美國對核能發電長期展望的信心，美國鈾開採商股價應聲大漲。此外，美國據悉正洽談成立50億美元的採礦投資基金。

萊特接受彭博資訊訪問時表示，美國正朝停止使用俄羅斯濃縮鈾穩步邁進，但目前尚未達成這個目標。萊特說：「我們希望美國大型反應爐及小型模組化反應爐消費的鈾快速成長，適當緩衝規模會隨著時間擴大，我們需要大量本土鈾和濃縮能力。」

萊特拒絕透露美國應新增多少鈾庫存，但暗示隨著美國興建的反應爐增加，新增的鈾庫存可能逐漸減少，並強調美國正積極重建核燃料供應鏈。萊特的言論激勵鈾開採商股價15日勁揚，Cameco和Uranium Energy公司收漲逾10%，Centrus能源漲9.6%，Uranium Royalty美國交易股價勁揚逾14%。

萊特最新發言凸顯在經濟電氣化帶動電力需求激增之際，川普政府打算發揚核能。目前俄羅斯供給的濃縮鈾滿足美國94座核子反應爐約25%需求，這些反應爐生產美國約兩成電力。如果缺乏替代供應國或額外庫存，停止採購俄羅斯濃縮鈾的速度又過快，美國約5%電力可能處於險境。

川普第一任政府2020年提出建立鈾準備的構想，希望斥資1.5億美元直接向美國生產商採購鈾，但國會提供的資金只有一半。這個構想也獲得前總統拜登政府支持，美國能源部2022年敲定合約，向Energy Fuels和Uranium Energy等礦商採購鈾準備需要的數十萬磅鈾。

國際原子能總署（IAEA）彙編的數據顯示，美國鈾庫存平均只能撐14個月，不如歐洲和亞洲。歐盟握有的燃料足以讓現有反應爐運作兩年半，中國大陸庫存則維持在相當於以目前發電量能使用12年的水準。

另據彭博資訊引述知情人士說法報導，美國國際開發金融公司（DFC）正洽談成立50億美元的採礦投資基金，該基金將是DFC與紐約投資公司Orion Resource Partners的合資事業。報導指出，這項計畫目前仍處於協商重要細節階段，還無法確定會達成協議。

川普政府已將暢通取得銅、鈷和稀土等關鍵礦物的管道列為優先要務，關鍵礦物供給引發嚴重憂慮，是DFC和Orion可能合作的原因。