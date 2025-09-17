前ECB總裁德拉基示警…歐盟提振經濟 動作太慢

前歐洲央行（ECB）總裁及義大利總理德拉基（Mario Draghi）16日表示，歐盟提振經濟競爭力的行動過於緩慢，未能趕上全球秩序變遷的速度。他呼籲歐盟要加速攜手合作。

德拉基去年9月受歐盟執委會之託，提出一份關於歐盟競爭力的報告，列出383項建議，並被歐盟執委會列為改造歐洲經濟的框架。

德拉基在該報告發布的周年活動上表示：「一年過去了，歐洲正處於更艱難的境地」，「我們的成長模型正變得黯淡無光。脆弱性正在加劇…且我們已被痛苦地提醒，倘若無所作為，受到威脅的不僅是競爭力，更是我們的主權本身」。

他重提多項關於能源及科技的建議，並對人工智慧（AI）等領域的繁雜規定示警，同時支持一些成員國擁護發行共同債券的要求。

德拉基去年9月在報告中提出詳細建言，針對這個跨大西洋紐帶裂解、中國作為超級強權出現、以及俄羅斯對烏克蘭發動戰爭的時刻，如何強化歐盟的全球位置。