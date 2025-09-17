快訊

相對論／致照顧者的故事 林靜芸：眾人回響喚醒林芳郁

雙颱接力！「米塔」明生成、「樺加沙」成颱機率達90% 對台具威脅

前ECB總裁德拉基示警…歐盟提振經濟 動作太慢

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電

前歐洲央行（ECB）總裁及義大利總理德拉基（Mario Draghi）16日表示，歐盟提振經濟競爭力的行動過於緩慢，未能趕上全球秩序變遷的速度。他呼籲歐盟要加速攜手合作。

德拉基去年9月受歐盟執委會之託，提出一份關於歐盟競爭力的報告，列出383項建議，並被歐盟執委會列為改造歐洲經濟的框架。

德拉基在該報告發布的周年活動上表示：「一年過去了，歐洲正處於更艱難的境地」，「我們的成長模型正變得黯淡無光。脆弱性正在加劇…且我們已被痛苦地提醒，倘若無所作為，受到威脅的不僅是競爭力，更是我們的主權本身」。

他重提多項關於能源及科技的建議，並對人工智慧（AI）等領域的繁雜規定示警，同時支持一些成員國擁護發行共同債券的要求。

德拉基去年9月在報告中提出詳細建言，針對這個跨大西洋紐帶裂解、中國作為超級強權出現、以及俄羅斯對烏克蘭發動戰爭的時刻，如何強化歐盟的全球位置。

歐盟 競爭力

延伸閱讀

川普要求停購俄油、對中徵高關稅 歐洲盟邦難遵循

財部：台灣企業5年存續率6成 2023年高成長業者占1%

全國公共充電樁逾1.2萬槍！交通部：拚年底全面啟用

39檔債券ETF 本周除息 七檔年化配息率逾6%

相關新聞

Fed決策會議 鴿派聲勢大振

在美國聯準會（Fed）召開利率決策會議前夕，與會成員不確定性消弭，總統川普提名的理事米倫（Stephen Miran）、...

Fed降息後 美股恐觸發利多出盡賣壓

美國聯準會（Fed）本周預料將降息，已帶動美股屢創新高，許多分析師都提醒，美股漲勢可能會在Fed本周降息後暫歇，因投資人...

美喊提高鈾儲備 礦商股漲…逐步降低對俄相關產品的依賴

美國能源部長萊特（Chris Wright）15日表示，美國應尋求提高鈾戰略準備以為俄羅斯供給建立緩衝，此舉也能展現美國...

美國8月零售銷售連三月走揚 就業疲軟、關稅效應恐成絆腳石

美國8月整體零售銷售增加0.6%，優於預期，且連續三個月增加，反映今年夏季支出強韌，但勞動市場疲軟、進口關稅推升物價，恐...

前ECB總裁德拉基示警…歐盟提振經濟 動作太慢

前歐洲央行（ECB）總裁及義大利總理德拉基（Mario Draghi）16日表示，歐盟提振經濟競爭力的行動過於緩慢，未能...

美銀：全球股市有望續漲

美國銀行訪調顯示，全球成長的樂觀情緒大幅跳升，但資產配置尚未到達極端水位，多方可望繼續掌控市場，帶動全球股市續漲。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。