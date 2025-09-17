美銀：全球股市有望續漲

快訊

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

美國銀行訪調顯示，全球成長的樂觀情緒大幅跳升，但資產配置尚未到達極端水位，多方可望繼續掌控市場，帶動全球股市續漲。

據美銀最新訪調，淨28%的全球基金經理人加碼股票、寫七個月高，現金水位維持在3.9%，成長預期更出現近一年來最大增幅，僅有淨16%估計經濟將轉弱。

美銀策略師哈奈特（Michael Hartnett）在報告中寫道，貿易戰的衰退風險降溫，使得多頭四起；但資產配置並未觸發賣訊。整體而言，外界預測強健的企業盈餘支撐下，樂觀看待下半年股市漲勢。

MSCI全球指數近來締造新高，主因人工智慧（AI）熱潮再起，帶旺科技巨擘，加上迄今美國關稅衝擊小於預期，以及投資人押注聯準會（Fed）會及時降息避免衰退。美銀近半受訪者預期，Fed在未來12個月將四度降息。

但經理人仍有憂慮，26%受訪者擔心出現第二波通膨，為頭號尾部風險；24%憂心Fed喪失獨立性及美元貶值，排名第二。摩根大通和高盛集團策略師也警告，美國總統川普施壓Fed降息，並開除Fed理事庫克，讓投資人日益擔憂該機構的獨立性。

哈奈特並認為，「除了債券皆可買」風潮退燒，變成「除了美元皆可買」，他今年看好債券、國際資產、黃金，預測美國30年公債殖利率將跌至4%；公債殖利率和價格呈反向走勢。

