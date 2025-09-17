美國8月零售銷售連三月走揚 就業疲軟、關稅效應恐成絆腳石

美國8月整體零售銷售增加0.6%，優於預期，且連續三個月增加，反映今年夏季支出強韌，但勞動市場疲軟、進口關稅推升物價，恐使增速放緩。

美國商務部16日公布，8月整體零售銷售額（未經通膨調整）月增0.6%，超越經濟學家預期的0.2%增幅，並與7月修正後的增幅持平。最新數據證實，儘管關稅使部分產品漲價、市場情緒依舊壓抑、勞動市場也顯露疲軟跡象，消費者仍在花錢。不過，上月零售銷售額增加，原因也可能來自關稅導致漲價，而非買的量變多。

13類零售項目中，有九項攀高，線上銷售、服飾和運動用品表現尤佳，可能反映返校購物潮。另外，扣除汽車、加油站、建材和食品服務銷售額後的控制組零售銷售，月增0.7%，大於7月的0.5%，也高於市場預期的0.4%。

控制組金額是國內生產毛額（GDP）報告中消費支出項目的重要依據。消費支出支持全美三分之二經濟活動，是聯準會（Fed）在決定利率走向時，密切追蹤的數據。

美國8月整體消費者物價指數（CPI）年升幅為七個月來最大，而儘管Fed還在評估川普關稅對物價最終影響，但外界預期Fed將在17日會議降息1碼，以支持勞動市場。

紐約聯邦準備銀行15日調查顯示，8月未經通膨調整的家庭支出年比下滑至近四年半來新低，但有更多消費者購買電子產品、家電、家具、房屋和汽車，或整修房子及旅遊。

美銀研究所調查則發現，收入較低的家庭受到勞動市場疲軟的影響最甚，其8月稅後薪資漲幅寫2016年來最小；另外，年輕人和1965-1980年間出生的X世代，8月的支出成長最弱。

儘管薪資漲幅減緩、許多員工的薪資增速持續超越通膨，其他人則受益於股市火紅的漲勢，尤其富裕人士。根據彭博彙整數據，追蹤標普500科技股以外企業的指數，過去一年大漲13%。