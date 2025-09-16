優於預期！美國8月零售銷售額增加0.6% 未見川普關稅衝擊

美國商務部今天公布，8月美國零售銷售額較前月增加0.6%，與7月增幅相同；與去年8月相比則成長5.0%，皆優於分析師預期，顯然未受川普關稅效應逐漸在美國經濟擴散的影響。

法新社報導，消費支出是美國經濟一大動力。由於當地許多業者已表示感受到美國總統川普（Donald Trump）調漲關稅帶來的價格壓力，隨著增加的成本逐漸轉嫁出去，眾人關注美國消費者會如何反應。

其中美國8月汽車暨零件經銷商的銷售額較7月增加0.5%，餐廳酒吧的銷售額成長0.7%，生鮮食品商店銷售額也略增0.3%。

不過，8月美國家具店銷售額較7月減少0.3%，百貨商店銷售額也小跌0.1%，其中百貨公司的營收跌幅尤其明顯，顯示民眾對某些種類產品的消費可能正在縮手。

過去一段時間可見美國進口商和零售商自行吸收部分加徵關稅成本，但他們還能繼續多久仍待觀察。此外，許多業者也在川普新關稅上路前預防性囤貨，隨著庫存消耗，他們再進貨時付的價格勢必將更高。