輝達銷陸新晶片RTX6000D定價高 買氣平淡

輝達專為中國大陸市場打造的最新降規版晶片「RTX6000D」，據傳需求平淡，當地部分科技巨擘選擇不要下單。

路透報導，兩名知情人士說，人工智慧（AI）晶片RTX6000D，主要用於推論，外界認為定價高昂，約5萬人民幣。測試樣品顯示，這款晶片的表現落後RTX5090。美國禁止RTX5090輸陸，但仍可透過灰市管道取得，價格不到RTX6000D的一半。

另一名消息人士本月稍早透露，阿里巴巴、騰訊、字節跳動等，正等候消息，確認美方是否會處理輝達H20的訂單。輝達7月重獲許可，能向陸銷售H20，但至今尚未出貨。同時，這些科技公司也期盼，美方會批准輝達B30A晶片銷陸，B30A效能比H20更強。

RTX6000D、H20、B30A都是輸陸的降規版晶片。RTX6000D採輝達最新的Blackwell架構，但搭配傳統的GDDR記憶體，先前H20一度遭禁，輝達研發這款晶片填補空缺。H20使用較舊的Hopper架構，但記憶體頻寬較大。

據悉RTX6000D本周出貨，但需求平平，不同於分析師的樂觀預期。摩根大通8月報告寫道，預期下半年RTX6000D產量為150萬個；摩根士丹利7月預測，輝達可能籌備了2萬個RTX6000D晶片。

RTX6000D採用輝達最新Blackwell架構，搭配傳統GDDR記憶體，記憶體頻寬為每秒1,398GB，僅比美方4月公布的限制門檻1.4TB略低。

RTX6000D有部分是為了填補H20在4月禁售後留下的空缺。H20售價介於1萬和1萬2,000美元，採用輝達較舊的Hopper架構，但記憶體頻寬高達每秒4TB。