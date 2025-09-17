快訊

相對論／致照顧者的故事 林靜芸：眾人回響喚醒林芳郁

雙颱接力！「米塔」明生成、「樺加沙」成颱機率達90% 對台具威脅

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達銷陸新晶片RTX6000D定價高 買氣平淡

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
輝達銷陸的最新降規版晶片「RTX6000D」，據傳需求平淡。 路透
輝達銷陸的最新降規版晶片「RTX6000D」，據傳需求平淡。 路透

輝達專為中國大陸市場打造的最新降規版晶片「RTX6000D」，據傳需求平淡，當地部分科技巨擘選擇不要下單。

路透報導，兩名知情人士說，人工智慧（AI）晶片RTX6000D，主要用於推論，外界認為定價高昂，約5萬人民幣。測試樣品顯示，這款晶片的表現落後RTX5090。美國禁止RTX5090輸陸，但仍可透過灰市管道取得，價格不到RTX6000D的一半。

另一名消息人士本月稍早透露，阿里巴巴、騰訊、字節跳動等，正等候消息，確認美方是否會處理輝達H20的訂單。輝達7月重獲許可，能向陸銷售H20，但至今尚未出貨。同時，這些科技公司也期盼，美方會批准輝達B30A晶片銷陸，B30A效能比H20更強。

RTX6000D、H20、B30A都是輸陸的降規版晶片。RTX6000D採輝達最新的Blackwell架構，但搭配傳統的GDDR記憶體，先前H20一度遭禁，輝達研發這款晶片填補空缺。H20使用較舊的Hopper架構，但記憶體頻寬較大。

據悉RTX6000D本周出貨，但需求平平，不同於分析師的樂觀預期。摩根大通8月報告寫道，預期下半年RTX6000D產量為150萬個；摩根士丹利7月預測，輝達可能籌備了2萬個RTX6000D晶片。

RTX6000D採用輝達最新Blackwell架構，搭配傳統GDDR記憶體，記憶體頻寬為每秒1,398GB，僅比美方4月公布的限制門檻1.4TB略低。

RTX6000D有部分是為了填補H20在4月禁售後留下的空缺。H20售價介於1萬和1萬2,000美元，採用輝達較舊的Hopper架構，但記憶體頻寬高達每秒4TB。

RTX H20

延伸閱讀

輝達陸版晶片RTX6000D需求平平？ 陸科技大廠觀望H20與B30A授權動向

更高階晶片仍討論中 輝達回應大陸反壟斷調查：全面守法、配合審查

日股盤中首次站上45,000點 南韓股市盤中也再創新高

AI應用拉抬 先進封裝需求水漲船高

相關新聞

Fed決策會議 鴿派聲勢大振

在美國聯準會（Fed）召開利率決策會議前夕，與會成員不確定性消弭，總統川普提名的理事米倫（Stephen Miran）、...

Fed降息後 美股恐觸發利多出盡賣壓

美國聯準會（Fed）本周預料將降息，已帶動美股屢創新高，許多分析師都提醒，美股漲勢可能會在Fed本周降息後暫歇，因投資人...

美喊提高鈾儲備 礦商股漲…逐步降低對俄相關產品的依賴

美國能源部長萊特（Chris Wright）15日表示，美國應尋求提高鈾戰略準備以為俄羅斯供給建立緩衝，此舉也能展現美國...

美國8月零售銷售連三月走揚 就業疲軟、關稅效應恐成絆腳石

美國8月整體零售銷售增加0.6%，優於預期，且連續三個月增加，反映今年夏季支出強韌，但勞動市場疲軟、進口關稅推升物價，恐...

前ECB總裁德拉基示警…歐盟提振經濟 動作太慢

前歐洲央行（ECB）總裁及義大利總理德拉基（Mario Draghi）16日表示，歐盟提振經濟競爭力的行動過於緩慢，未能...

美銀：全球股市有望續漲

美國銀行訪調顯示，全球成長的樂觀情緒大幅跳升，但資產配置尚未到達極端水位，多方可望繼續掌控市場，帶動全球股市續漲。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。