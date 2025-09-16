快訊

美股早盤／三大指數小跌 台積電ADR一度漲逾2%創新高

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美國股市三大指數16日早盤小跌。路透
美國股市16日早盤小跌，標普500指數和那斯達克綜合指數續創新高後由紅翻黑，道瓊工業指數也由漲轉跌，凸顯投資人不願意在美國聯準會（Fed）決策出爐前大舉下注，台積電ADR改寫新猷。

標普500指數16日早盤最多漲至6,626.99點，隨後由紅翻黑，跌幅約0.1%；那斯達克指數一度漲至22,397.5點，後來也轉為小跌，道瓊工業指數約跌0.2%。台積電ADR 16日早盤一度漲2.3%至266.44美元，隨後漲幅縮小至1%左右，輝達（Nvidia）股價跌近1%。

Fed 16日展開為期兩天的決策會議，資金期貨價格顯示至少降息1碼機率達到100%，投資人正等待與利率路徑有關的蛛絲馬跡。經濟數據方面，美國8月零售銷售比前月成長0.6%，優於市場預期的成長0.2%。

TradeStation市場策略全球主管羅素（David Russell）說：「就業市場疲弱尚未衝擊消費者，這些數據不會讓Fed打消17日降息的念頭，但會稍微沖淡長期立場偏向鴿派的希望。」

