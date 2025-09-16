德拉吉：歐洲未跟上美中變革速度 不行動將落後更多

快訊

中央社／ 布魯塞爾16日綜合外電報導

歐洲中央銀行（ECB）前總裁德拉吉今天示警，歐洲聯盟（EU）「未能跟上」美國和中國的變革速度，若不想更加落於人後，必須盡快採取行動進行經濟改革。

法新社報導，曾任義大利總理的德拉吉（MarioDraghi）1年前已在1份長達400頁的關鍵報告中提出明確警告，提醒歐洲有必要迅速做出改變，才能跟上全球競爭對手的腳步。

他今天在比利時布魯塞爾的1場會議上表示，歐盟的行動速度如此緩慢，令歐洲公民感到失望。「他們見到我們未能跟上其他地方的變革速度。我們太常聽到相關藉口。」

德拉吉告訴歐洲：「如果繼續照舊，就是甘於落後他人。」他呼籲「在幾個月內見到成果，而不是幾年後」。

德拉吉指出，自從他發表那份400頁報告已過了1年，歐洲面臨的挑戰不但未減輕，反而變得更加嚴峻，因為自從美國總統川普（Donald Trump）1月上任後，全球貿易秩序不斷變化。

德拉吉表示，歐盟國家面臨的貿易關係緊張和公共債務居高，以及歐洲高度依賴其他國家的問題曝光，讓歐盟「痛苦體認到，如果不採取行動，不僅可能損及我們的競爭力，也會威脅到我們的主權」。

