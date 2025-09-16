Meta智慧眼鏡供應鏈 難與中國製造商脫鉤

英國金融時報（FT）報導，中國硬體製造商歌爾股份（Goertek）公司，正以更為強勁的力道，掌控臉書母公司Meta的人工智慧（AI）眼鏡供應鏈。即便這間美國科技巨擘，尋求與川普政府的反北京立場靠攏，將供應鏈分散至中國以外的地區。

總部位於中國山東的歌爾股份，已透過多項交易，強化對智慧眼鏡產業、以及Meta供應鏈的箝制。這些交易包含接掌上海OmniLight，該公司製造用於智慧眼鏡的微奈米光學設備；歌爾股份也投資子公司對英國光學供應商Plessey的收購案。

歌爾股份製造Meta的虛擬實境Quest頭戴式裝置，及旗下廣受歡迎的雷朋（Ray-Ban）智慧眼鏡，同時向該公司提供某些零件。消息人士表示，歌爾股份也製造Meta預計於本周推出的「Hypernova」智慧眼鏡。

歌爾股份的策略，已使Meta產生疑慮。Meta在2022年時，發現歌爾股份開始在中國電商平台，銷售與Meta Quest相似的廉價版本VR眼鏡。消息稱，Meta高層曾爭論是否因此狀告歌爾股份，但最後決定不提告。

Meta努力將硬體供應鏈從中國分散出去。根據知情人士，Meta今年開始在越南製造某些Quest頭戴式裝置，但歌爾股份仍是其在越南最重要的夥伴之一。

Meta也同時從日本及美國等國的其他供應商手中，獲得零件來源。Meta表示：「我們擁有穩固且分散的供應鏈，因此並非單獨依賴任何一間製造商，並持續在全球檢視與發掘新的供應鏈機會。」