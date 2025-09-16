最大泡沫破裂？科技老將：AI服務太便宜 若漲價反映成本恐引爆災難

快訊

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
科技業老將塞爾比警告，AI熱潮可能是史上最大泡沫。路透
科技業老將塞爾比（Jack Selby）表示，人工智慧（AI）熱潮可能吹出民間科技投資史上最大泡沫，警告新創公司估值可能回檔修正。

AZ-VC創辦人兼管理合夥人塞爾比在新加坡接受彭博電視訪問時指出，消費者如今逐漸對AI服務價格遠低於實際成本感到習慣，但這些服務價格總有一天必須反映成本，而且可能還要加上一點賺頭，塞爾比認為目前尚未走到這個地步，但這一天很快就會來臨。

塞爾比把目前情況拿來與25年前的網路泡沫破裂比較，認為AI公司供過於求。一旦AI泡沫破滅，許多業者將無法倖存，重演網路泡沫慘劇。塞爾比說：「投資人數百甚至數千億美元資金將化為烏有。」

另一方面，網路泡沫時期最受關注分析師布羅傑（Henry Blodget）也表示，當前AI熱潮與網路熱潮有令人毛骨悚然的相似之處，警告AI將走上泡沫大爆破一途。

布羅傑說：「和網路一樣，AI影響已遠遠超出科技業。AI基礎設施投資規模巨大，今年至少4,000億美元，這些投資持續驅動全球經濟和股市。如果AI熱潮演變成崩潰，感受到震波的可能遠遠不止科技業。」

不過，布羅傑也強調，AI與網路熱潮有兩大不同之處。首先，業者就AI採取的行動所需資金大多來自私人市場，如果泡沫破滅，受害的散戶投資人較少；其次，投資AI的資金大多來自重量級科技公司獲利，而非債務。

