市場預期聯準會將降息 亞股漲多跌少

中央社／ 香港16日綜合外電報導

投資人押注美國本週將降息，以及華爾街股市再創新高帶動下，亞洲股市今天漲多跌少，同時投資人也密切關注川普19日與習近平的談話。

法新社報導，儘管外界認為聯邦準備理事會（Fed）17日政策決議結果已成定局，但市場對於未來會議的利率動向及所謂「點陣圖」對借貸成本的預測，仍有諸多討論。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）今天表示：「失業救濟申請與失業率雙雙創下2021年以來最高紀錄，且4年來首次出現求職者多於工作機會的情況。光是這個數據，聯準會就能得出結論：降息議題重回檯面。」

不過，盛寶金融（Saxo Markets）策略師威爾森（Neil Wilson）說：「假設聯準會確實降息，我仍預期聯準會將強調，未來政策調整的『幅度與時機』，將取決於最新數據。」

隨著投資人結束長假重返市場，東京股市今天收漲。上海、雪梨、台北、首爾、威靈頓、雅加達和馬尼拉股市也走高。香港和新加坡股市則收跌。

川普昨天在自家社群平台真實社群（Truth Social）發文稱，預計本週末將與中國國家主席習近平談話，帶動市場期待這兩個全球最大經濟體之間關係將進一步緩和。

美方消息指出，華府與北京已就TikTok爭議達成架構協議，預計兩國元首19日通話時將拍板定案。

