美中貿易會談 TikTok在美繼續運營？傳甲骨文扮演關鍵角色

中美於當地時間15日在西班牙完成新一輪會談後，中美皆透露雙方就短影音平台TikTok一事達成基本框架共識。美國哥倫比亞廣播公司（CBS）援引知情人士的話稱，美國科技公司甲骨文（Oracle）或在中美達成的TikTok交易中扮演關鍵角色，是能讓TikTok在美國繼續運營的企業財團成員之一。

CBS報導指，關於上述TikTok的中美交易，最終協議的具體結構尚不清楚，但將涉及多家公司。目前尚不清楚大陸企業將在多大程度上參與此協議；如果中美框架協議最終達成，甲骨文是讓TikTok繼續在美國運營的企業之一。目前，白宮、Oracle、TikTok及大陸駐美使館尚未對此作出回應。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）15日表示，中美已就TikTok交易達成框架協議。美國總統川普（Donald Trump）也透露，計劃在本周五（19日）與大陸國家主席習近平通話，希望獲得對TikTok交易條件的確認。

然而，大陸外交部發言人林劍16日在例行記者會上雖未直接證實相關消息，但僅簡短表示元首外交在中美關係中發揮不可取代的戰略引領作用，同時強調「目前沒有可以提供的資訊」。

此外，CBS還稱，「如果中美最終達成框架協議，甲骨文將加入企業財團，該財團可確保TikTok在美國的繼續運營。」不過，若甲骨文參與的TikTok潛在協議成型，仍可能需要獲美國國會批准。2024年通過的法律規定，由於擔憂TikTok的美國用戶數據可能被北京當局存取，進而監控美國民眾或透過應用程序進行影響行動，因此TikTok需進行剝離。

目前，TikTok在美國的「不賣就禁」寬限期將於17日屆滿，此前，路透指出，一名知情人士稱，川普政府預計再次延長寬限期，這將是他第4次批准美國聯邦執法部門暫緩執行「不賣就禁」法律。