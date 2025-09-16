快時尚衝擊 法成衣業者疾呼團結面對中國「危險」

歐洲成衣業者今天簽署聯名信，要求歐盟採取行動因應希音（Shein）等亞洲電商平台對市場及就業的衝擊。法國業者說，美國用重稅保護自己，歐洲也必須團結面對中國帶來的「危險」。

法國新聞台（franceinfo）報導，時裝暨紡織品業者致信歐洲聯盟執行委員會（European Commission），表達他們對於立法行動遲遲未能應對Shein、Temu、全球速賣通（AliExpress）等亞洲電子商務巨擘的沮喪無力感。

這些電商經常被控以極為廉價但往往不合規範的商品淹沒歐洲市場。

提出訴求的組織包括歐洲成衣暨紡織工業聯盟（Euratex），以及法國、義大利、西班牙、德國、葡萄牙等多國聯盟。

法國女裝成衣聯盟主席席瓦隆（Yann Rivoallan）今天說：「中國失業問題嚴重，必須讓工廠運轉、不斷把拋棄式商品運來給我們，因此價格打破行情。這是不公平競爭。」他呼籲刻不容緩地對抗中國超快時尚，保護消費者、法國就業市場和地球環境。

席瓦隆認為，美國用高額關稅來捍衛自己，相較之下歐洲幾乎沒有作為，他希望歐洲團結起來面對中國帶來的「危險」，「中國用這些拋棄式商品摧毀我們，摧毀我們的企業」。

他估計，來自中國的競爭在5年內毀了將近5萬個就業機會，「過去兩年，超過1萬4000個工作機會沒了，而這才剛開始」，無論是在巴黎還是許多中型城市，法國街上已有許多商店一家接一家關門。

法國時尚學院（IFM）經濟觀察站主任敏維耶（Gildas Minvielle）昨天接受France Inter電台訪問時形容：「買一件5歐元（約新台幣177元）的T恤，等於把錢往外丟…要讓消費者明白，買一件5歐元的T恤其實是吃虧，因為只能洗幾次。最好購買品質更佳的商品，更耐用。」

敏維耶還說，Shein和Temu沒道理不受法律規範，以法國企業Kiabi為例，這家公司從中國進口商品都有繳關稅；重點是在歐洲層面執行，而不是只有法國，「團結起來很重要」。

為了遏止紡織品廢棄物不斷增加、緩解歐洲企業難以承受的壓力，簽署聯名信的業者要求歐盟立刻強化關稅壁壘，並加速針對Shein、Temu等電商平台的調查。

歐洲議會環境委員會成員坎芬（Pascal Canfin）昨天也在法國新聞台節目中譴責快時尚企業規避法律責任，呼籲「系統性改革」；他說：「我們被這些商品淹沒，有時單純從使用者安全和健康角度來看，這些商品簡直是醜聞。」

2024年，約有46億件價值不到150歐元（約新台幣5339元）的包裹進入歐洲市場，相當於每秒超過145件，其中91%來自中國，主要是透過Shein或Temu等平台。

根據法國財政部數據，法國2024年約遞送15億件包裹，其中8億件價值不到150歐元門檻，可免關稅。