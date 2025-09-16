快訊

輝達陸版晶片RTX6000D需求平平？ 陸科技大廠觀望H20與B30A授權動向

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
輝達銷陸的最新降規版晶片「RTX6000D」，據傳需求平淡。路透
輝達銷陸的最新降規版晶片「RTX6000D」，據傳需求平淡。路透

輝達專為中國大陸市場打造的最新降規版晶片RTX6000D」，據傳需求平淡，當地部分科技巨擘選擇不要下單。

路透報導，兩名知情人士說，人工智慧（AI）晶片RTX6000D，主要用於推論，外界認為定價高昂，約5萬人民幣。測試樣品顯示，這款晶片的表現落後RTX5090。美國禁止RTX5090輸陸，但仍可透過灰市管道取得，價格不到RTX6000D的一半。

另一名消息人士本月稍早透露，阿里巴巴、騰訊、字節跳動等，正等候消息，確認美方是否會處理輝達H20的訂單。輝達7月重獲許可，能向陸銷售H20，但至今尚未出貨。同時，這些科技公司也期盼，美方會批准輝達B30A晶片銷陸，B30A效能比H20更強。

RTX6000D、H20、B30A都是輸陸的降規版晶片。RTX6000D採輝達最新的Blackwell架構，但搭配傳統的GDDR記憶體，先前H20一度遭禁，輝達研發這款晶片填補空缺。H20使用較舊的Hopper架構，但記憶體頻寬較大。

據悉RTX6000D本周出貨，但需求平平，不同於分析師的樂觀預期。摩根大通8月報告寫道，預期下半年RTX6000D產量為150萬個；摩根士丹利7月預測，輝達可能籌備了2萬個RTX6000D晶片。

相關新聞

日股盤中首次站上45,000點 南韓股市盤中也再創新高

日本與南韓股市今（16）日盤中雙雙再創新高。日股日經225指數首次站上45,000點，最高來到45,055.38點，東證...

美中會談之際 中國指控Nvidia違反「反壟斷法」

就在美中兩國本周展開貿易對話之際，中國15日指控Nvidia輝達(又譯英偉達)違反中國的反壟斷法，將對輝達加強審查。中國...

楊安澤開電信公司 鼓勵民眾少用手機 祭現金回饋

曾參選總統與紐約市長的台裔企業家楊安澤宣布成立電信公司「Noble Mobile」，推出少用手機即可獲得現金回饋的資費方...

韓美貿談「魔鬼藏在細節裡」？ FT：南韓不願讓川普決定投資項目

金融時報16日報導，南韓與美國正在努力敲定貿易協定的條款，首爾方面則抵制華府的壓力，不願允許美國總統川普決定數百億美元資...

川普國是訪問行前 Google宣布投資英國2050億

Google在美國總統川普赴英國進行國是訪問前夕，決定向英國新增50億英鎊（約新台幣2050億元）投資，預期川普這次訪問...

