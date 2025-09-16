快訊

2025縣市長滿意度出爐！綠營4席退步 黃偉哲首度掉入衝刺組現警訊

監視器拍下最後身影！台中女大生被砍10多刀慘死 警方查出凶嫌身分

獨／冷血弒親！勒斃妻子、岳母、3歲繼子還棄屍 三重男遭重判死刑

日本政府樂見美國調降車稅 企業負擔依舊沉重

中央社／ 東京16日綜合外電報導

美國政府今天正式把日本銷美汽車的關稅稅率從27.5%下調到15%，以及把日本列為對等關稅減免對象。日本內閣官房長官林芳正與經濟再生擔當大臣赤澤亮正表均表示，樂見此事。

共同社與日本放送協會（NHK）報導，相當於日本政府發言人的內閣官房長官林芳正，今天在記者會就此表示，「樂見落實日本與美國之間的協議…將充分分析協議與各國動向帶來的影響，並做好萬全準備」。

負責與美方談判的赤澤亮正也說道，「即使實現降稅，關稅仍繼續存在，還需要持續向美方爭取協調藥品與半導體的相關議題。將確實推動相關工作，以符合雙方利益。」

美國總統川普政府今年4月以保護美國產業為由，對進口汽車加徵25%關稅，與既有的2.5%關稅疊加後，稅率達到27.5%。

而汽車業被定位為日本的重要產業，像是日本2024年銷美汽車就達到137萬輛左右。日本政府為此在今年4月起與美方談判，視調降或撤銷關稅為最重要的議題。

雙方經過多輪談判後，在今年7月談妥調降日本汽車關稅的協議，不過美方當時並未敲定生效時間，使日本政府過去一段時間多次要求美方儘早實施協議內容。

後來，川普在本月4日簽署相關行政命令，內容包含下調日本銷美面臨的汽車關稅，以及把日本列為對等關稅減免對象，也就是不疊加15%關稅，以落實雙方的協議。

而這些措施在美東時間16日午夜，也就是台北時間今天中午過後生效。

報導指出，車稅下降有望緩和日本汽車業受到的衝擊，不過日本汽車目前面臨的稅率與川普上台之初的2.5%相比，依舊相當高，日本企業的負擔依然沉重。

日本 美國 稅率 汽車關稅

相關新聞

日股盤中首次站上45,000點 南韓股市盤中也再創新高

日本與南韓股市今（16）日盤中雙雙再創新高。日股日經225指數首次站上45,000點，最高來到45,055.38點，東證...

輝達陸版晶片RTX6000D需求平平？ 陸科技大廠觀望H20與B30A授權動向

輝達專為中國大陸市場打造的最新降規版晶片「RTX6000D」，據傳需求平淡，當地部分科技巨擘選擇不要下單。

美中會談之際 中國指控Nvidia違反「反壟斷法」

就在美中兩國本周展開貿易對話之際，中國15日指控Nvidia輝達(又譯英偉達)違反中國的反壟斷法，將對輝達加強審查。中國...

楊安澤開電信公司 鼓勵民眾少用手機 祭現金回饋

曾參選總統與紐約市長的台裔企業家楊安澤宣布成立電信公司「Noble Mobile」，推出少用手機即可獲得現金回饋的資費方...

韓美貿談「魔鬼藏在細節裡」？ FT：南韓不願讓川普決定投資項目

金融時報16日報導，南韓與美國正在努力敲定貿易協定的條款，首爾方面則抵制華府的壓力，不願允許美國總統川普決定數百億美元資...

川普國是訪問行前 Google宣布投資英國2050億

Google在美國總統川普赴英國進行國是訪問前夕，決定向英國新增50億英鎊（約新台幣2050億元）投資，預期川普這次訪問...

