日本政府樂見美國調降車稅 企業負擔依舊沉重
美國政府今天正式把日本銷美汽車的關稅稅率從27.5%下調到15%，以及把日本列為對等關稅減免對象。日本內閣官房長官林芳正與經濟再生擔當大臣赤澤亮正表均表示，樂見此事。
共同社與日本放送協會（NHK）報導，相當於日本政府發言人的內閣官房長官林芳正，今天在記者會就此表示，「樂見落實日本與美國之間的協議…將充分分析協議與各國動向帶來的影響，並做好萬全準備」。
負責與美方談判的赤澤亮正也說道，「即使實現降稅，關稅仍繼續存在，還需要持續向美方爭取協調藥品與半導體的相關議題。將確實推動相關工作，以符合雙方利益。」
美國總統川普政府今年4月以保護美國產業為由，對進口汽車加徵25%關稅，與既有的2.5%關稅疊加後，稅率達到27.5%。
而汽車業被定位為日本的重要產業，像是日本2024年銷美汽車就達到137萬輛左右。日本政府為此在今年4月起與美方談判，視調降或撤銷關稅為最重要的議題。
雙方經過多輪談判後，在今年7月談妥調降日本汽車關稅的協議，不過美方當時並未敲定生效時間，使日本政府過去一段時間多次要求美方儘早實施協議內容。
後來，川普在本月4日簽署相關行政命令，內容包含下調日本銷美面臨的汽車關稅，以及把日本列為對等關稅減免對象，也就是不疊加15%關稅，以落實雙方的協議。
而這些措施在美東時間16日午夜，也就是台北時間今天中午過後生效。
報導指出，車稅下降有望緩和日本汽車業受到的衝擊，不過日本汽車目前面臨的稅率與川普上台之初的2.5%相比，依舊相當高，日本企業的負擔依然沉重。
