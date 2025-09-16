日股盤中首次站上45,000點 南韓股市盤中也再創新高

快訊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
日本股市日經225指數16日盤中首次站上45,000點。美聯社
日本股市日經225指數16日盤中首次站上45,000點。美聯社

日本與南韓股市今（16）日盤中雙雙再創新高。日股日經225指數首次站上45,000點，最高來到45,055.38點，東證指數也觸及3,181.91點新高。南韓Kospi指數最高上漲1.33%至3,452.50點，改寫歷史紀錄。主要是受到晶片類股強勁上漲，以及預期美國聯準會即將降息的樂觀情緒所帶動。

此外，MSCI亞太指數一度上漲0.6%，達到歷來最高水準，台積電與南韓SK海力士是領漲指標股。

亞洲晶片類股全面走揚。中國大陸監管機構認定輝達2020年收購網路設備製造商邁絡思（Mellanox Technologies）時違反反壟斷法，雖拖累輝達股價15日紐約股市一度下跌2%，但收盤時回穩。部分投資人將這解讀為北京推動晶片技術本地化與自給自足的訊號，帶動中國大陸本國半導體企業股價上揚。

日本與南韓的輝達供應商領軍上攻，日經225指數上漲逾0.6%，南韓Kospi股市上漲逾1%。兩國股市收盤時漲幅縮小。日經225收漲0.3%至44,902.27點，東證指數收漲0.25%至3,168.36點。南韓Kospi指數上漲1.24%至3,449.62點。

盛寶（Saxo）首席投資策略師查娜納（Charu Chanana）表示：「投資人正在轉向亞洲市場，尋求晶片供應鏈的投資機會，南韓與台灣仍是該領域的主導者。美國聯準會即將降息、美元走弱，讓全球風險資產情緒持續高漲，但真正的焦點是AI動能。」

亞洲股市近期表現強勁，持續挑戰2021年的前一波高點。4月以來，隨著中美貿易緊張局勢緩解、中國大陸AI題材以及北京當局努力削減產能，投資人信心逐步回升。

指數 南韓 股票 投資人

