泰國對柬埔寨黃金出口暴增 總理下令調查

泰國最近向柬埔寨出口的黃金暴增，外界擔憂這可能是導致泰銖最近快速升值的主因。總理阿努廷表示，央行15日與黃金交易商協會和黃金製造商代表見面了解情況，他也已經下令對黃金出口至柬埔寨異常暴增進行調查。

泰銖匯率自今年初以來已上漲逾7%，成為區域表現最強勁的貨幣，外界擔憂，黃金出口暴增可能是導致泰銖快速升值的主因。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul，中文名：陳錫堯）表示，泰國央行官員已於15日與黃金交易商協會和黃金製造商的代表會面，討論相關情況。

阿努廷表示，已經指示有關部門針對柬埔寨黃金出口異常增加的情況進行調查。他說：「政府不會輕忽該問題，並努力確保完全透明。大家別擔心，因為我們預計很快就會得出結果。」

民族報（The Nation）報導，即將上任的經濟部長艾尼提（Ekniti Nitithanprapas）被指定指導調查。泰國當局表示，若發現任何非法活動，將採取法律行動，以維護泰國經濟的穩定。

黃金交易商協會與央行官員見面時，提議擴大使用美元進行國內的黃金交易，以緩解泰銖升值所帶來的壓力。

泰國央行也呼籲黃金零售商加強監控泰銖購買黃金的情況，特別是可能影響匯率走勢的投資人行為。

曼谷郵報指出，今年前7個月，泰國出口至柬埔寨的黃金年增率超過兩成，總值達到710億泰銖（約新台幣673億元）。

泰國工業聯合會（Federation of Thai Industries）主席張學善（Kriengkrai Thiennukul）月初表示，黃金已成為泰國對柬埔寨第3大出口產品，他認為，黃金出口暴增可能與在柬埔寨的洗錢和詐騙活動有關。