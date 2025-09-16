韓美貿談「魔鬼藏在細節裡」？ FT：南韓不願讓川普決定投資項目

金融時報16日報導，南韓與美國正在努力敲定貿易協定的條款，首爾方面則抵制華府的壓力，不願允許美國總統川普決定數百億美元資本應該投資在何處。

南韓貿易代表、產業通商資源部通商交涉本部長呂翰九15日飛抵華府，準備與美國貿易代表葛里爾展開會談。他在受訪時表示，雙方正就具體議題緊鑼密鼓進行磋商，力求盡快解決南韓輸美汽車關稅稅率高於日本的不利局面，並指出：「魔鬼藏在細節裡，我們正在就細節進行緊張的談判。」

據多位知情人士透露，華府堅持首爾效法日本的做法，讓川普決定韓方提供的資本應該投資在美國何處，但南韓政府對此表示抗拒。此外，雙方關係也因美國執法部門大舉突襲現代汽車和LG在喬治亞州的電池工廠，將330名南韓公民拘留8天而趨於緊張。

理論上，南韓承諾投資美國的3500億美元中，包括1000億美元用於購買美國能源，另外1500億美元則投入一項名為「讓美國造船業再次偉大」（Masga）的聯合造船計畫。但據南韓中央日報引述南韓談判團隊相關人士透露，對投資造船業的安排，原本是為了盡量減少美國單方面決定的可能，如今也只能停留在「願景」層面。

南韓外交消息人士也表示擔憂，因為從理論上講，假設韓美兩國達成類似美日協議，川普若在2026年期中選舉和2028年總統大選前夕，將投資用於向各州支付選舉性的迎合選民工程，南韓將會束手無策。該人士舉例，川普若將南韓的投資用於地方道路或橋梁建設，「回收可能性將趨近於零」。

代表南韓財閥和行業團體的多名人士表示，尚未看到這項投資的任何計算方式或時間表。首爾梨花女子大學名譽教授、前南韓貿易談判代表崔炳鎰表示：「目前沒有南韓對美投資數字的細目，沒有人知道誰要投多少。」白宮未就此回應媒體的詢問。