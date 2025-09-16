川普國是訪問行前 Google宣布投資英國2050億

快訊

中央社／ 倫敦15日綜合外電報導
Google決定向英國新增50億英鎊（約新台幣2050億元）投資。 路透
Google決定向英國新增50億英鎊（約新台幣2050億元）投資。 路透

Google在美國總統川普赴英國進行國是訪問前夕，決定向英國新增50億英鎊（約新台幣2050億元）投資，預期川普這次訪問英國盟邦，將為雙方帶來一系列商業合作與交易。

路透社報導，Google今天同時宣布在倫敦附近開設新資料中心，希望滿足日益成長的人工智慧需求，像是雲端、搜尋、地圖與Workspace等服務。

英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）在Google聲明中表示，這項投資是「對英國經濟及我們與美國夥伴關係的信任票」。Google預計這項投資每年將為英國企業創造8250個工作機會。

外界認為Google這項投資對英國首相施凱爾（KeirStarmer）而言是一大助力。他所領導的工黨政府正積極尋求民間資金，推動停滯不前的經濟成長，同時力圖在全國民調中重振聲勢。

川普的國是訪問也有望深化美英之間的經濟聯繫。美國高級官員表示，雙方將宣布價值超過100億美元的合作協議。

Google在聲明中也表示，已與英國石油業巨擘殼牌（Shell）達成協議，將有助於電網穩定與英國能源轉型。

Google在沃爾瑟姆克羅斯（Waltham Cross）的資料中心距倫敦約1小時車程，採空冷技術以減少用水量，並能將散熱重新輸送到當地家庭或企業，大幅減少對環境的整體影響。

Google表示，結合清潔能源計畫以及與殼牌的合作關係，預計到2026年，它的英國業務將實現或接近95%的

淨零碳排。

