遭指違《反壟斷法》 輝達面臨中國調查

）中國國家市場監督管理總局週一（9月15日）發布公告稱，經初步調查，認定美國企業輝達（Nvidia，又稱英偉達）違反中國的《反壟斷法》，因此決定展開進一步調查。

公告內並未具體說明輝達如何違法。若依《反壟斷法》處置，違規企業可能面臨罰金，金額是其前一年銷售額的1%至10%。15日，輝達在紐約的股價下跌約2%，但隨後有回升。

消息公布之際，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）正在西班牙馬德裡參加第四輪美中貿易談判，他說雙方在會議中有討論到輝達遭調查一事，稱中國此舉「時機不好」。

路透社分析指，中國選在此時調查輝達，可能讓中方在談判中更有利。此外，這也可能是要反制川普政府上週五（12日）以國安為由，把23間中國企業列入出口管制實體清單一事。13日，中國商務部還接連發布公告，先是宣布對美國進口的相關模擬晶片發起「反傾銷調查」，之後又對美國在半導體積體電路（又稱集成電路）的相關措施展開「反歧視調查」。

中國顧問公司Plenum的分析師柏正遠（Bo Zhengyuan，音譯）說：「這是一個警告，如果美國的出口管制體制繼續沿用過去幾年來的做法，就會招致惡果，而且中國也樂得讓美國企業承受損傷。」

《紐約時報》引述中國美國商會前法律顧問羅斯（Lester Ross）觀點指，中國政府是在運用手上的監管武器和外交談判手段，試圖增加中國取得先進半導體的管道，並超越外國競爭對手，以降低中國對外國的依賴。

輝達發言人馬裡尼茲（Hector Marinez）回應稱該公司遵守法律，「會繼續配合相關政府機構評估出口管制對商業市場競爭的影響」。

黃仁勳對中國「魅力攻勢」無效？

自川普重返白宮、再次對中國發起關稅與貿易戰以來，身為全球AI科技龍頭的輝達被捲入美中科技角力的漩渦核心。輝達執行長黃仁勳今年至少三次造訪中國，每回都強調中國市場的重要性，但如今輝達遭調查，也顯示黃仁勳個人的「魅力攻勢」效果有限。

輝達在中國的業務去年佔其總營收的13%。不過，在美國的出口管制下，輝達最先進的AI晶片不能合法銷往中國，因此輝達為中國市場設計了「降規版」產品，包含H20晶片。今年4月美中貿易戰延燒時，H20也曾被納入出口管制，直到8月川普表示已跟黃仁勳談成「分潤協議」，美國允許輝達恢復H20出貨，但輝達須上繳該收益的15%給美國政府。

然而，即使美國政府開了綠燈，中國企業也有強勁需求，中國網信辦卻對輝達提出數據安全疑慮，質疑其晶片設有可遠端操控的「後門」；輝達否認此指控。路透社消息指，中國工信部陸續約談了騰訊、字節跳動等公司，建議盡量不要使用輝達晶片。

對此，台灣智庫科技、民主與社會研究中心（DSET）海外研究員江旻諺曾向DW指出，此舉背後的考量是，中國想減少本土企業依賴外國晶片，也想確保國內市場的需求足以餵養華為持續推進本土技術，但同時卻也未能斷定其本土的替代產品能否完全取代H20，因此並未徹底禁用。

對輝達的反壟斷調查是怎麼回事？

中國政府於去年底對輝達啟動初步反壟斷調查，稱其涉嫌違反先前收購邁倫科技公司（Mellanox Technologies，又稱邁絡思）時做出的承諾。

邁倫科技是以色列與美國的跨國網路公司，擁有InfiniBand高效能網路互連和高速的乙太網路技術。2019年，輝達宣布以69億美元併購邁倫，隔年跟中國監管機構達成協議，條件是繼續供應高科技的繪圖處理器給中國，但後來美國對中國施加一連串出口管制措施，禁止輝達出售最先進產品給中國企業。

諮詢機構Futurum Group的半導體分析師王韋傑（Ray Wang）向路透社表示，邁倫的技術讓輝達得以提供全球最頂尖的網路科技，重要性僅次於輝達的CUDA運算平台。

王韋傑說：「真正引發擔憂的是，中國可能施加新的限制措施，讓輝達難以銷售網路解決方案給中國客戶……這項業務每年有數十億美元的規模，而且隨著數據中心的網路需求增加，它還在成長。」

不過，王韋傑認為，中國調查輝達一事，「不應被解讀為要把輝達踢出中國」。他說，即使最後反壟斷調查的裁決不利於輝達，對中國自身帶來的衝擊恐怕還會比對輝達更大，因為中國正努力扶植本土半導體產業，試圖發展出能替代美國科技的本土產品。

