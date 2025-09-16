輝達砸63億美元向CoreWeave租賃自家晶片運算容量 出於「這個」考量

快訊

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
輝達（NVIDIA）已與CoreWeave表示，簽署價值63億美元的雲端服務合約，向CoreWeave租賃自家晶片的運算資源。路透
輝達（NVIDIA）已與CoreWeave表示，簽署價值63億美元的雲端服務合約，向CoreWeave租賃自家晶片的運算資源。路透

美國人工智慧（AI）霸主輝達（NVIDIA）已與該公司投資的AI新創公司CoreWeave，簽署價值63億美元的雲端服務合約，向CoreWeave租賃自家晶片的運算資源，加深雙方合作關係，並強化投資人對CoreWeave的信心，CoreWeave股價15日收盤大漲7.6%。

CoreWeave在申報文件表示，本月稍早已獲得輝達的新訂單，根據安排條件，輝達「有義務購買（CoreWeave到2032年4月之前的）剩餘未售出（運算）容量。

CoreWeave發言人表示：「這項協議反映CoreWeave在加速全球AI創新所扮演的規模、信賴以及關鍵角色。」該公司將在公布第3季財報時，一同發布協議全文的副本。

輝達表示，這項協議是要確保在需要時都能獲得AI運算資源，「整個產業的A求持續成長，但建立大規模資料中心容量通常需要長期的前置時間、以及四到六年的客戶承諾」，「為了支持新創公司和中小型企業，輝達和CoreWeave正先行打造資料中心基礎設施，提供資料中心容量，以滿足不斷演進的資本所需」。

申報文件指出，這項協議是雙方2023年4月所締結舊協議的更新版。輝達當時同意在為期四年的「Osprey計畫」交易中，支付13億美元給CoreWeave，租用自家晶片的運算資源。截至6月30日，輝達持有CoreWeave約7%的A股。

這項協議有助緩解一些投資人對於CoreWeave事業存續性的憂慮，因為該公司迄今主要仰賴兩家客戶，且正面臨激烈競爭。CoreWeave在IPO說明書表示，該公司仰賴有限的供應商，當時所有的繪圖處理器（GPU）全都來自輝達。

輝達最近也同意向雲端新創公司Lambda實驗室公司，租賃價值15億美元的晶片容量，成為Lambda在首次公開發行股票（IPO）前最大的客戶。輝達也是Lambda的投資人。

