AI魯蛇大翻身！Google母公司股價漲幅稱霸美股七雄 靠這「祕密武器」

Google人工智慧（AI）平台Gemini因最新圖像編輯功能Nano Banana大受歡迎，上周末衝上iPhone最熱門免費應用程式（App）寶座，把ChatGPT打到第二名，並且激勵Google母公司Alphabet市值15日市值站上3兆美元，今年來股價累計大漲33%，稱冠美股「科技七雄」，命運從原本的「AI概念股魯蛇」（AI loser）大翻身。

Google在8月26日推出Nano Banana功能後，Gemini增加了2,300萬用戶，編輯5億張圖像。研調業者Radio Free 行動公司創辦人溫瑟說，雖然現在ChatGPT擁有最高的生成式AI使用率市占，但Nano Banana有望打破ChatGPT稱霸局面。

他認為，Google已開發運算攝影或以數位軟體與AI強化數位影像的能力超過十年，在這方面擁有優勢，面對OpenAI和Anthropic等同業占上風。

Evercore ISI調查顯示，圖像生成與操控已成為聊天機器人的第三常用功能，僅次於一般提問、和學習技能或任務。調查發現，截至今年5月、Nano Banana問世前，ChatGPT的圖像生成市占僅微幅領先，暗示Gemini可望藉著Nano Banana爆紅，取得明顯優勢，以更優異的圖像操控功能做為吸引用戶的入口，再引導用戶採用更多AI工具。

溫瑟認為，若Gemini取代ChatGPT成為最多消費者使用的AI應用程式，將是ChatGPT開發商OpenAI的一大「災難」，因為OpenAI的估值和展望都倚重成為最大消費者AI生態系的前景。

過去被認為「AI概念股魯蛇」的Alphabet，股價已先上演逆轉勝。今年來截至15日收盤，累計上漲33%，稱霸美股科技七雄，擊敗AI最紅指標股輝達（Nvidia）的32.3%漲幅。

投資人今年稍早原本擔心AI興起將會侵蝕Google核心的搜尋事業、以及反托辣斯判決救濟措施的前景，但在判決顯示Google不必賣掉Chrome瀏覽器事業、以及Gemini因Nano Banana揚眉吐氣後，投資人現在對Alphabet懷抱全新的樂觀情緒。