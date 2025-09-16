惠譽：美干預晶片業恐扭曲台積電等業者資本投資 造成效率低落
信評業者惠譽（Fitch）表示，美國政府近期入股英特爾（Intel），象徵其產業政策升級，可能帶給全球半導體產業出乎意料的效率低落影響。
惠譽指出，美國政府的干預行動不太可能對晶片製造商的整體信用，造成廣泛的負面影響，但「這項交易在法律上獲確認，可能會扭曲晶圓代工廠在美國的資本投資，包括英特爾和目前的晶圓代工龍頭台積電（2330），並促
使無晶圓廠的晶片設計商建立重複的供應鏈」 。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言