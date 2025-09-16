惠譽：美干預晶片業恐扭曲台積電等業者資本投資 造成效率低落

快訊

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
惠譽（Fitch）表示，美國政府近期入股英特爾（Intel），象徵其產業政策升級。路透
信評業者惠譽（Fitch）表示，美國政府近期入股英特爾（Intel），象徵其產業政策升級，可能帶給全球半導體產業出乎意料的效率低落影響。

惠譽指出，美國政府的干預行動不太可能對晶片製造商的整體信用，造成廣泛的負面影響，但「這項交易在法律上獲確認，可能會扭曲晶圓代工廠在美國的資本投資，包括英特爾和目前的晶圓代工龍頭台積電（2330），並促

使無晶圓廠的晶片設計商建立重複的供應鏈」 。

