金價再刷新高紀錄 每英兩近3,690美元！Fed降息預息升溫、美元走弱

國際金價再刷新紀錄， 一度突破周一寫下的每英兩3,685美元紀錄、升抵3,689.37美元，因投資人押注美國聯準會（Fed）本周將降息，並權衡未來幾個月進一步寬鬆貨幣政策的空間。市場聚焦最新利率決策與主席鮑爾的記者會。

近期美國就業數據疲軟、通膨未現意外，降息預期升溫。美國總統川普施壓聯準會，試圖罷免理事庫克、親信米蘭獲參院確認提名出任理事，強化市場對鴿派政策的想像；美元也創下50多年來最弱上半年表現，一項美元指數跌至逾七周低點，進一步提升黃金的吸引力。

金價本輪漲勢始於近三年前，先有來自各國央行與中國大陸投資人的買盤支撐，今年又有西方投資人透過ETF助力。美國與實物黃金掛鉤的ETF，淨資產規模今年1月以來激增43%，3、4月資金流入量，占2014年來單月流入前三名中的兩名。盛寶銀行指出，9月初避險基金已將近半數大宗商品持倉配置在黃金上。

川普政策的不確定性也助長避險需求。內華達州退休人士Kenneth Pack稱「怪事已成新常態」，他自4月起將17%資產轉入黃金及其相關股票。倫敦高端金庫業者IBV也表示，富裕客戶大量湧入要求存入黃金；為滿足客戶需求，明年提供的保險箱數量將加倍。

金價今年累漲約40%，有望創下比新冠疫情最嚴重時期或2007-2009年經濟衰退期間更大的年漲幅。自1979年以來，這種貴金屬的期貨價格從未在年內出現這麼大的漲幅。

分析師警告，在低失業率與高通膨環境下降息，恐引發「停性滯通膨」，進一步推升金價。道富投資管理的黃金策略主管Aakash Doshi直言：「這是黃金的完美環境。」