Fed降息在即 華爾街喊小心：股市漲勢恐暫歇 2007年教訓拉警報

投資人押注美國聯準會（Fed）本周將降息，推動標普500指數今年已上漲12%，主要受惠於大型科技股與企業獲利上修。不過，一連串市場觀點顯示，降息後美股漲勢可能暫歇，因投資人將注意力轉向潛在的經濟放緩，更為謹慎的基調可能取代目前的樂觀情緒。

對聯準會寬鬆政策的預期雖然為美股漲勢提供重要動力，但市場日益擔心，本周三僅降息1碼可能不足以應對勞動市場放緩。

摩根士丹利的Michael Wilson指出，短期風險集中在「滯後且疲弱的就業數據」與聯準會應對措施之間的緊張關係。不過，他仍建議在股回調時布局，並預測在最樂觀情境下，標普500指數到2026年年中可再漲9%至7,200點。

其他策略師態度較謹慎。摩根大通由Mislav Matejka領導的團隊指出，股市無視疲弱經濟指標屢創新高的趨勢，可能在聯準會啟動2025年以來首次降息後逆轉：「寬鬆政策重啟，將迫使市場重新評估當前自滿的立場，並消化更多下行風險」。

Leuthold投資長Doug Ramsey引用2007年Fed首次降息卻未能刺激房市與就業、反而助長通膨的案例為戒，認為降息恐難以提振自2022年升息以來幾乎停滯的製造業活動與房市復甦，還可能意外推升長天期美債殖利率，令降息適得其反。

他預測，美國通膨率在2025年底前恐加速至3.5%，若Fed暗示可接受3.3%至3.4%的水準，美股勢必承壓。

BTIG策略師柯林斯基（Jonathan Krinsky）提醒，若Fed如預期降息，可能觸發「利多出盡」的賣壓，帶來4月以來最大跌幅。

儘管如此，奧本海默資產管理公司首席投資策略師John Stoltzfus表示，只要美國經濟基本面保持韌性，降息後的股市回調幅度與持續時間都可能有限。他指出，「若聯準會僅降息25個基點，在市場早已因預期而創新高的背景下，消息公布後股市可能只是小幅下跌」。

本月，來自德意志銀行和巴克萊等機構的一批策略師上調了標普500指數的年終目標，理由是企業盈利穩健，以及人工智慧熱潮推動。