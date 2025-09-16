本周Fed會議迎關鍵人物米倫、庫克：會怎麼影響決策和市場走向？

在美國聯準會（Fed）16日起召開利率決策會議前夕，參與官員大致底定，總統川普提名的理事米倫已獲參院批准，同時川普企圖在決策會議前罷黜現任理事庫克的要求遭上訴法院駁回，預料Fed仍將影響降息1碼，但這兩項人事案將牽動最新決策的異議票數、以及利率點狀圖的分布。

共和黨掌控的聯邦參議院15日以48票贊成對47票反對，通過米倫的Fed人事案，從收到米倫任命案到通過只花了八天，速度快得驚人。米倫將擔任Fed理事到明年1月31日，他已表示，在他的Fed理事人事案獲通過後，他將從目前的白宮經濟顧問委員會（CEA）主席職務請無薪假，而非請辭。

此外，美國哥倫比亞特區聯邦上訴巡迴法院同日裁定，在川普開除庫克訴訟的判決出爐前，庫克仍能留任原職，意味著川普不能在Fed本周決策會議前開除庫克。在聯邦地院日前裁定，庫克在房貸詐欺案判決出爐前仍可留任Fed理事後，司法部提出緊急請求，希望上訴法院暫緩執行下級法院的裁定。

但上訴法院表示，司法部「未能滿足在上訴期間暫緩執行的嚴格要求。做出這項裁定的合議庭三人法官包括前總統拜登任命的柴爾茲（J. Michelle Childs）與賈西亞（Bradley Garcia）、以及川普在第一任期任命的卡斯塔斯（Gregory Katsas）。

柴爾茲和賈西亞認同地院法官寇柏的看法，也就是川普逕行開除庫克的流程可能違反憲法的正當程序條款，卡斯塔斯則提出異議，同意暫緩執行下院裁定，但最後採多數決。上訴法院並未處理庫克遭指控房貸詐欺的事實，僅針對程序做出裁定。

川普政府預料將迅速要求最高法院介入，但所剩時間不多，因為聯邦公開市場操作委員會（FOMC）9月會議在美東時間16日召開。

這兩項人事案預料不會影響本周降息1碼的決策，但米倫加入會議，可能讓本次決策出現三位理事投下異議票，包括可能主張降息2碼的米倫、沃勒以及鮑蔓，為1998年來首見，也可能2019年來首次出現兩種不同方向的異議票，因為部分官員可能不支持本次降息。

米倫的經濟與利率預測，也將影響Fed會伴隨決策聲明所發布的經濟預測摘要（SEP）和利率點狀圖，分布可能更為分散與極端，特別是年底前與明年的降息展望，導致市場解讀更加分歧。

Fed經濟與利率預測恐更加極端

BTIG董事總經理克林斯基（Jonathan Krinsky）提醒，要慎防Fed降息成為利多出盡事件，股市可能遭遇4月來最大跌幅。摩根大通資管理公司首席全球策略師凱利（David Kelly）也認為，由於Fed自己的經濟和通膨預測都幾乎沒有支持降息的證據，因此本周降息可能被視為屈服於政治壓力，最終可能不利美國股債匯市。

此外，Fed這次降息不是要回應眼前的危機，而是防患未然，摩根士丹利、摩根大通及Oppenheimer資產管理公司的策略師都警告，投資人可能把注意力轉向潛在的經濟放緩，可能以更謹慎的基調取代看多情緒。

Leuthold集團投資長蘭姆塞（Doug Ramsey）則認為，Fed降息的最大風險，是無助提振製造業與房市活動，而且長債殖利率之後可能會在通膨再度加速時上漲，若是如此，降息可能反而造成反作用。他認為，Fed 2007年9月啟動降息的經濟背景與目前相似，當時房市也趨緩，通膨率高於Fed的目標值，官員希望降息的拉抬房市和勞動市場，但結果卻非如此，房市和勞動市場維持疲軟，通膨則攀升。

儘管在Fed 2007年9月首次降息的一年後，投資人就面臨2008年全球金融海嘯，但蘭姆塞認為，這回不至於醞釀像當時一樣的危機，只是若通膨再加速攀升，不僅會讓消費者壓力更重，也可能阻礙企業的新投資，從而衝擊企業獲利和股市，「3.3%或3.4%的通膨率很難不衝擊股市，特別是若Fed暗示能接受這麼高的水準時」。