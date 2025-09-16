有好戲看了！靠川普空降 vs. 川普想攆走的理事 將在Fed會議正面對決

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國參議院周一晚間投票同意了白宮經濟顧問委員會主席米倫（Stephen Miran）出任聯準會（Fed）理事的人事案。路透
美國參議院周一晚間投票同意了白宮經濟顧問委員會主席米倫（Stephen Miran）出任聯準會（Fed）理事的人事案。路透

美國參議院周一晚間投票同意了美國總統川普經濟顧問米倫（Stephen Miran）出任聯準會（Fed）理事的人事案，而同時間，美國上訴法院裁定川普不能在Fed決策會議前解僱Fed另一位理事庫克。

這意味著，川普指定空降的米倫，以及川普極力想攆走的庫克，很有可能同時參與Fed本周會議，上演左右利率決策的同台戲碼。

美國參議院周一幾乎依照黨派立場，以48票贊成對47票反對通過米倫的Fed理事提名案，為他在周二（16日）早晨走進Fed華盛頓辦公室、參加連兩天利率決策會議鋪平道路。

Fed預料會進行自去年12月以來的首次降息，因應就業成長放緩情勢。在川普持續施壓Fed降息之際，共和黨加速通過了米蘭的提名案。

根據彭博資訊調查，投資人與經濟分析師預期Fed將在周三降息1碼（25個基點）。不過，川普周日仍預測央行會有「大幅降息」，表示現在是「降息的完美時機」。

米倫曾說過，一旦他的Fed理事提名案獲得確認，他計劃對他現有的白宮經濟顧問委員會主席職位請「無薪假」。但他迄今不願同意要請辭這一主席職位。由於米倫是短暫遞補庫格勒（Adriana Kugler）請辭理事的懸缺，任期到明年1月底屆滿，川普可能會在明年2月提名米倫擔任完整14年任期的理事，也可能選擇其他人。如果川普不提名新人，米倫則可繼續留任。

同樣在周一晚間，美國上訴法院阻止川普在訴訟進行期間將Fed理事庫克（Lisa Cook）撤職，她目前可繼續履行職務。這意味著庫克有望參加Fed周二登場的會議，並投票決定是否降息。預料川普接下來將要求最高法院介入。

庫克上月對川普提起訴訟，此前川普以「涉及房貸詐欺」的指控為由，企圖將她撤職，但她否認相關指控。這起官司已成為白宮與Fed之間日益激烈衝突的焦點，而Fed一直拒絕川普要求降息的壓力。

先前川普在試圖開除庫克後，曾向媒體誇口自己即將在Fed理事會上取得「多數」立場。民主黨人則猛烈批評米倫出任Fed理事將威脅央行獨立性。麻州民主黨參議員華倫在聽證會上表示，米倫「所做的每一項聲明、每一次投票，都將被懷疑不是出於公正判斷，而是成為川普的傀儡」。不過，米倫則保證自己的行動會基於個人對經濟與經濟政策的獨立分析。

