快訊

看牙醫前為什麼要刷牙？牙醫曝：不單是禮貌「還會影響治療結果」

錄影片挺羅智強選黨主席 馬英九：老一輩國民黨該交棒了

MLB／數據網站統計「問天指數」 史肯斯最悲情、山本由伸排第4

貝森特指北京對輝達的反壟斷調查「時機不當」

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）15日率團在馬德里與中國大陸代表進行最新一輪經貿與國安議題談判。 路透
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）15日率團在馬德里與中國大陸代表進行最新一輪經貿與國安議題談判。 路透

美國與中國大陸正在西班牙馬德里開展新一輪經貿談判之際，中國大陸國家市場監督管理總局周一卻宣布，經初步調查，輝達（Nvidia）違反中國大陸「反壟斷法」，決定對輝達實施進一步調查。對此，美國財政部長貝森特說，中國大陸國家市監總局的宣布「時機不當」，分析人士認為，北京這個最新動作為貿易談判提供籌碼。

路透指出，這是中美貿易戰的最新升級，輝達捲入其中，成為附帶受害者，在中國大陸的業務出現更多的不確定性。去年輝達在中國大陸的銷售，占公司總銷售額的13%。同時也顯示輝達執行長黃仁勳的魅力攻勢還不夠，儘管他今年已三次訪問中國大陸，凸顯對中國市場的重視。

中國大陸市場業務的不確定性周一為輝達股價帶來壓力，盤中一度跌2%，收盤時回穩至幾乎持平，微跌0.04%報177.75美元。

輝達發出聲明表示，公司遵守法律，並將「繼續配合所有相關政府機構對出口管制對商業市場競爭影響的評估」。美國商務部和白宮則是沒有立即回應路透的置評請求。

研究公司Plenum合夥人Zhengyuan Bo分析北京此舉，「是個警告，如果美國繼續沿用過去幾年的出口管制模式，將會產生這樣的後果，中國有意讓美國企業遭受損害」。他認為，市監總局的初步認定輝達違反「反壟斷法」，可能是對川普政府上周五增列23家陸企入美國貿易黑名單的反擊。

Bo的看法是，中國大陸努力扶植可以取代輝達AI晶片這一點，對輝達獲利的衝擊，遠比反壟斷最終調查結果做出不利輝達裁決來得大。

Futurum Group首席半導體分析師Ray Wang則是說：「真正令人擔憂的是，中國有可能採取新措施，限制輝達向中國客戶銷售網路解決方案。」

中國大陸大型科技公司如騰訊、TikTok母公司字節跳動等，對輝達晶片有巨大需求，但多個歐美媒體陸續報導，北京當局已勸阻這些公司別買輝達晶片，試圖擺脫對美國技術的依賴。中國大陸政府上個月還要求輝達解釋其專為中國大陸市場製造的H20晶片，是否存在可能影響中國大陸用戶資料與隱私的安全風險。

中國大陸市監總局周一的簡短聲明沒有詳細說明輝達可能違法的情況。根據「反壟斷法」，被裁定壟斷的企業可能面臨上一年度銷售額1%至10%的罰款。

美國 北京

延伸閱讀

台積電開高15元秒填息 台股開低走高漲逾百點

貝森特：美國威脅關閉TikTok 促使中國達成協議

大陸反壟斷 重擊輝達…恐使美中談判情勢複雜化

川普：周五和習近平通話 美財長強調就TikTok達框架協議

相關新聞

美拚半導體國安！ 川普學台積電模式救英特爾 外媒指有2隱憂

日經亞洲16日報導，川普政府出手救援美國本土晶片企業英特爾，計畫斥資入股約9.9%，希望透過「國家隊」模式，強化英特爾在...

馬斯克購特斯拉持股逾300億 高薪案正待股東通過

根據監管文件，電動車特斯拉公司（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）最近購入價值約10億美元（約新台幣304億...

特斯拉股價今年終於翻紅了！從低點反彈85%是靠哪些利多？

電動車大廠特斯拉（Tesla）股價今年的表現終於「轉正」了，收復年初以來跌幅，而且自4月的低點大幅反彈85%。

金價再刷新高3,685美元、油價收漲因俄煉油廠遇襲 銅創15個月高價

國際油價周一（15日）收高，原因是投資人評估烏克蘭無人機襲擊俄羅斯煉油廠以及美國總統川普施壓北約國家停止購買俄羅斯石油的...

Google母公司 Alphabet 加入市值3兆美元俱樂部

Google母公司Alphabet周一（15日）加入市值超過3兆美元的精英企業俱樂部，這是投資人對Alphabet信心回...

台積電ADR收漲 溢價率26% 日月光、聯電勁揚超過1%

台股ADR周一（15日）收漲，台積電ADR收盤上漲0.79%，報每股261.38美元，換算並折合台幣後為每股1,581....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。