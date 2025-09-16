貝森特指北京對輝達的反壟斷調查「時機不當」

美國與中國大陸正在西班牙馬德里開展新一輪經貿談判之際，中國大陸國家市場監督管理總局周一卻宣布，經初步調查，輝達（Nvidia）違反中國大陸「反壟斷法」，決定對輝達實施進一步調查。對此，美國財政部長貝森特說，中國大陸國家市監總局的宣布「時機不當」，分析人士認為，北京這個最新動作為貿易談判提供籌碼。

路透指出，這是中美貿易戰的最新升級，輝達捲入其中，成為附帶受害者，在中國大陸的業務出現更多的不確定性。去年輝達在中國大陸的銷售，占公司總銷售額的13%。同時也顯示輝達執行長黃仁勳的魅力攻勢還不夠，儘管他今年已三次訪問中國大陸，凸顯對中國市場的重視。

中國大陸市場業務的不確定性周一為輝達股價帶來壓力，盤中一度跌2%，收盤時回穩至幾乎持平，微跌0.04%報177.75美元。

輝達發出聲明表示，公司遵守法律，並將「繼續配合所有相關政府機構對出口管制對商業市場競爭影響的評估」。美國商務部和白宮則是沒有立即回應路透的置評請求。

研究公司Plenum合夥人Zhengyuan Bo分析北京此舉，「是個警告，如果美國繼續沿用過去幾年的出口管制模式，將會產生這樣的後果，中國有意讓美國企業遭受損害」。他認為，市監總局的初步認定輝達違反「反壟斷法」，可能是對川普政府上周五增列23家陸企入美國貿易黑名單的反擊。

Bo的看法是，中國大陸努力扶植可以取代輝達AI晶片這一點，對輝達獲利的衝擊，遠比反壟斷最終調查結果做出不利輝達裁決來得大。

Futurum Group首席半導體分析師Ray Wang則是說：「真正令人擔憂的是，中國有可能採取新措施，限制輝達向中國客戶銷售網路解決方案。」

中國大陸大型科技公司如騰訊、TikTok母公司字節跳動等，對輝達晶片有巨大需求，但多個歐美媒體陸續報導，北京當局已勸阻這些公司別買輝達晶片，試圖擺脫對美國技術的依賴。中國大陸政府上個月還要求輝達解釋其專為中國大陸市場製造的H20晶片，是否存在可能影響中國大陸用戶資料與隱私的安全風險。

中國大陸市監總局周一的簡短聲明沒有詳細說明輝達可能違法的情況。根據「反壟斷法」，被裁定壟斷的企業可能面臨上一年度銷售額1%至10%的罰款。