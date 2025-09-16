馬斯克購特斯拉持股逾300億 高薪案正待股東通過
根據監管文件，電動車特斯拉公司（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）最近購入價值約10億美元（約新台幣304億元）的特斯拉股份；消息傳出後，特斯拉股價今天上漲6%。
根據向美國證券管理委員會（SEC）提出的文件，這位億萬富豪於12日以每股371美元至396美元的價格，購入257萬股。
馬斯克購股時機，正值特斯拉公司最近揭露對馬斯克的薪酬計畫，若馬斯克能實現願景，利用新科技為公司帶來爆發性成長，他的報酬將上看1兆美元。
特斯拉董事長、馬斯克親密夥伴丹候（RobynDenholm）近日多次接受商業媒體採訪，為馬斯克高薪酬作辯護。
丹候於12日接受彭博電視訪問時表示，「沒有人像馬斯克一樣，有能力在未來10年帶領特斯拉。」
根據新方案，馬斯克的薪水就是取得公司股份，若馬斯克實現公司成長目標，最高可獲得額外12%的股份。
若馬斯克要取得這上看1兆美元的報酬，那麼目前市值約1.3兆美元的特斯拉，須在2035年前拉到8.5兆美元市值。
馬斯克的薪酬案，將於11月提交股東表決。
