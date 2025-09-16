馬斯克購特斯拉持股逾300億 高薪案正待股東通過

快訊

看牙醫前為什麼要刷牙？牙醫曝：不單是禮貌「還會影響治療結果」

中央社／ 紐約15日綜合外電報導
馬斯克（Elon Musk）。 路透

根據監管文件，電動車特斯拉公司（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）最近購入價值約10億美元（約新台幣304億元）的特斯拉股份；消息傳出後，特斯拉股價今天上漲6%。

根據向美國證券管理委員會（SEC）提出的文件，這位億萬富豪於12日以每股371美元至396美元的價格，購入257萬股。

馬斯克購股時機，正值特斯拉公司最近揭露對馬斯克的薪酬計畫，若馬斯克能實現願景，利用新科技為公司帶來爆發性成長，他的報酬將上看1兆美元。

特斯拉董事長、馬斯克親密夥伴丹候（RobynDenholm）近日多次接受商業媒體採訪，為馬斯克高薪酬作辯護。

丹候於12日接受彭博電視訪問時表示，「沒有人像馬斯克一樣，有能力在未來10年帶領特斯拉。」

根據新方案，馬斯克的薪水就是取得公司股份，若馬斯克實現公司成長目標，最高可獲得額外12%的股份。

若馬斯克要取得這上看1兆美元的報酬，那麼目前市值約1.3兆美元的特斯拉，須在2035年前拉到8.5兆美元市值。

馬斯克的薪酬案，將於11月提交股東表決。

延伸閱讀

相關新聞

美拚半導體國安！ 川普學台積電模式救英特爾 外媒指有2隱憂

日經亞洲16日報導，川普政府出手救援美國本土晶片企業英特爾，計畫斥資入股約9.9%，希望透過「國家隊」模式，強化英特爾在...

特斯拉股價今年終於翻紅了！從低點反彈85%是靠哪些利多？

電動車大廠特斯拉（Tesla）股價今年的表現終於「轉正」了，收復年初以來跌幅，而且自4月的低點大幅反彈85%。

金價再刷新高3,685美元、油價收漲因俄煉油廠遇襲 銅創15個月高價

國際油價周一（15日）收高，原因是投資人評估烏克蘭無人機襲擊俄羅斯煉油廠以及美國總統川普施壓北約國家停止購買俄羅斯石油的...

Google母公司 Alphabet 加入市值3兆美元俱樂部

Google母公司Alphabet周一（15日）加入市值超過3兆美元的精英企業俱樂部，這是投資人對Alphabet信心回...

台積電ADR收漲 溢價率26% 日月光、聯電勁揚超過1%

台股ADR周一（15日）收漲，台積電ADR收盤上漲0.79%，報每股261.38美元，換算並折合台幣後為每股1,581....

