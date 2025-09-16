快訊

特斯拉股價今年終於翻紅了！從低點反彈85%是靠哪些利多？

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
特斯拉股價終於收復今年跌幅並且報酬率轉正。路透
特斯拉股價終於收復今年跌幅並且報酬率轉正。路透

電動車大廠特斯拉（Tesla）股價今年的表現終於「轉正」了，收復年初以來跌幅，而且自4月的低點大幅反彈85%。

特斯拉曾經歷黯淡的第1季股價表現，是自2022年以來最表現糟糕一季，4月初也曾因歷經「關稅震撼」讓當時股價欲振乏力。如今，華爾街已再度轉向力挺這家電動車製造商。

特斯拉股價周一（15日）收盤上漲3.6%，收在每股410.26美元，較2024年底的收盤價高出逾6美元。自4月4日跌至全年低點221.86美元以來，股價迄今已反彈 85%。

這是特斯拉連續第二年在首季下跌後又邁向反彈回升。去年，該公司股價在第1季暴跌29%，但最終在2024年全年上漲63%。

近期支撐特斯拉股價的原因，包括最新文件顯示，執行長馬斯克透過其家族基金會購買了約10億美元的公司股票，相當約257萬股特斯拉普通股。這意味著馬斯克對公司前景投下信心票。

此外，近幾周來，分析師稱讚特斯拉為馬斯克提出的「十年1兆美元」薪酬方案，這項方案最終門檻設在公司市值必須達8.5兆美元，約為現有的八倍。另外，特斯拉也因新推出的MegaBlocks電池儲能系統受到提振，這些系統以預先組裝的形式出貨給希望降低電力成本或更大程度利用再生能源的企業。

即便如此，在科技巨頭中，特斯拉今年仍是表現倒數第二的公司，僅優於下跌約5%的蘋果。由於產品線老化，以及來自比亞迪等中國低成本競爭同業的挑戰，特斯拉依然深陷多季銷售低迷。

特斯拉還遭遇消費者抵制，部分原因是馬斯克涉足政治活動，包括斥資近3億美元助川普重返白宮，以及與川普政府合作削減聯邦政府人力。

目前，特斯拉領導層正努力將投資人的注意力轉向其他題材，例如自駕計程車與人形機器人。

