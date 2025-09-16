金價再刷新高3,685美元、油價收漲因俄煉油廠遇襲 銅創15個月高價

國際油價周一（15日）收高，原因是投資人評估烏克蘭無人機襲擊俄羅斯煉油廠以及美國總統川普施壓北約國家停止購買俄羅斯石油的影響；對聯準會降息的預期也提振了黃金和銅價，金價再創新高，銅升至15個月高點。

油價持續回升

布蘭特原油11月期貨收漲45美分，漲幅0.67%，報每桶67.44美元；美國西德州中級原油（WTI）10月期貨收漲61美分，漲幅0.97%，報每桶63.30美元。WTI上周已上漲1.3%

Price Futures Group高級分析師Phil Flynn表示，對俄羅斯石油基礎設施的攻擊以及川普對俄羅斯原油買家施加的壓力不斷增加，提振了周一的油價。

兩位產業內消息人士周一表示，位於西北部城鎮Kirishi的俄羅斯最大的煉油廠之一，在周末遭到烏克蘭無人機襲擊後，已經停止了一個關鍵的加工裝置。

由於烏克蘭加強了對俄羅斯石油基礎設施的攻擊，包括對最大的石油出口終端Primorsk的攻擊，這兩種原油合約上周都上漲了1%以上。

Primorsk每天可裝載約100萬桶原油，而Kirishi煉油廠每天加工約35.5萬桶俄羅斯原油，相當於該國原油總量的6.4%。

美國總統川普也重申歐洲必須停止購買俄羅斯石油，此前他曾表示，他已準備好推進對俄羅斯石油的「重大」制裁，前提是北約國家也採取同樣行動。美國財政部長貝森特隨後表示，除非歐洲也採取行動，否則美國不會兌現懲罰俄羅斯石油的威脅。

交易員現在將目光投向聯準會決策會議，目前普遍預期聯準會將重啟降息周期。降息可能會刺激經濟活動並提振石油需求，但市場參與者對支撐力度仍存在分歧。

金價創下紀錄新高 美元和美債殖利率下跌幫助金價

現貨金價15日收盤上漲0.98%，報每英兩3,678.99美元，稍早創下3,685.39美元的紀錄新高。金價上周攀升約1.6%。

12月交割的美國黃金期貨收高0.8%，結算價報3,719.00美元。

美元指數下跌0.3%，觸及一周最低，使得黃金對其他貨幣持有者更具吸引力，指標美國10年期公債殖利率也華。

根據芝商所(CME)的FedWatch工具，市場幾乎可以肯定聯準會周三降息25個基點，這將是自12月以來的首次降息，也有一些人認為將降息50個基點。

Zaner Metals副總裁兼高級金屬策略師Peter Grant表示，「目前，降息25個基點的預期已基本被消化」，他補充說，年底前可能還會有一兩次降息。他認為「短期內黃金的下一個上行目標是3,700美元，然後是3,730美元和3,743美元。」

現貨白銀報每盎司42.62美元，上漲1.1%；白金報1,400.77美元，上漲0.7%；鈀金報1,193.21美元，下跌0.3%。

銅價創15個月高位

在風險偏好升溫的推動下，銅價升至15個月高點，交易員們為本周預期中的聯準會降息做準備，並尋求今年晚些時候是否會進一步放鬆政策的線索

截至倫敦市場收盤，倫敦金屬期貨交易所期銅上漲1.18%，報每噸10,186.5美元。