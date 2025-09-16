Google母公司 Alphabet 加入市值3兆美元俱樂部

快訊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
Google母公司Alphabet 15日收盤市值站上3兆美元。路透
Google母公司Alphabet周一（15日）加入市值超過3兆美元的精英企業俱樂部，這是投資人對Alphabet信心回升的最新跡象。

Alphabet股價周一收盤上漲4.49%，收於每股251.61美元，市值達到3.04兆美元。自4月低點以來，Alphabet股價已飆升逾70%，期間內市值增加了大約1.2兆美元。

Alphabet現在成為極少數市值超過3兆美元的公司，目前只有輝達（Nvidia）、微軟（Microsoft）和蘋果（Apple）等上市公司達到這個級別。

近期Alphabet股價持續上漲的動力，來自一項備受關注的反壟斷判決。該判決避免採取監管機構尋求的最嚴厲懲罰措施，包括出售Chrome瀏覽器。另外，判決宣布前，Alphabet剛公布了第2財報，顯示人工智慧（AI）產品的需求，正在推動公司營收成長。

周一稍早，花旗集團（Citigroup）分析師Ron Josey將Alphabet的股價目標從225美元大幅上調至280美元，理由是「隨著Gemini在廣告和雲端業務中的採用日益擴大，產品開發周期正在加速。」

Josey還提到，這是在「法律與監管挑戰趨於明朗之際發生的，我們認為整體網路廣告市場仍相對穩健。」他在給客戶的報告中寫道，儘管Google的搜尋業務面臨激烈競爭，「我們認為Google在其整體產品組合上的執行力提升，市場需求上升，獲利能力也在改善。」

彭博資訊指出，Josey對Alphabet的評論反映出華爾街對這檔股票現在普遍持正面看法。根據彭博追蹤的數據，超過 80%的分析師目前建議買進該股，雖然比率低於輝達、微軟、亞馬遜（Amazon）和臉書母公司Meta Platforms這幾家公司的逾90%比率。

從技術分析來看，Alphabet股價可能難以維持目前這種快速上漲的步調。它的14 天相對強弱指標（RSI）接近90，是多年新高，遠高於技術分析中將股票視為「超買」的70水準。Alphabet的股價目前高於分析師平均目標價，且差距創下歷史新高。

好消息是，從大型科技股的角度來看，Alphabet仍算是相對便宜的投資標的，預期本益比22.8 倍，略高於過去10年的平均水準，但低於那斯達克100指數的高於27倍預期本益比。

在所謂「美股科技七雄」（Magnificent Seven）中，Alphabet也在估值最低之列，僅次於Meta。Meta的預期本益比目前略低於22倍。

